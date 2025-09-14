Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça dá prazo de 15 dias para Antonia Fontenelle indenizar Giselle Itié por danos morais

Quantia da sentença corrigida já ultrapassa os R$ 88 mil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:24)
Zoeira
Montagem de Antonia Fontenelle e Giselle Itié, envolvidas em um processo judicial por danos morais
Legenda: Decisão inicial foi proferida em 2022
Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que a influenciadora digital Antonia Fontenelle pague, em até 15 dias, a indenização por danos morais que deve a atriz Giselle Itié.

Segundo publicou o Uol, a decisão foi assinada na última quinta-feira (11). Se a viúva do diretor Marcos Paulo não pagar o valor devido no prazo, será cobrada uma multa de 10%, além do mesmo percentual em honorários advocatícios.

Veja também

teaser image
Zoeira

Após boatos sobre internação em asilo, Renato Aragão aparece dançando em casa e família se pronuncia

teaser image
Zoeira

Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

A decisão inicial, proferida em 2024, sentenciou Fontenelle a indenizar Itié em R$ 50 mil. A quantia, corrigida e com as multas, já ultrapassa os R$ 88 mil, conforme noticiou a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

O que aconteceu?

Em 2020, ao fazer um comentário numa rede social, Giselle afirmou ter sido vítima de assédio no início da carreira.

“23 anos de idade. Minha primeira protagonista. Fui severamente assediada e amordaçada pelo diretor da novela. Até hoje sinto a dor de uma vítima silenciada”, escreveu ela no Instagram.

A mensagem foi escrita em uma postagem de apoio à Dani Calabresa, que na época havia denunciado Marcius Melhem por assédios cometidos pelo ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, quando ela era subordinada a ele na emissora de televisão.

Fontenelle, de pronto, rebateu Itié. De acordo com ela, a artista teria se referido à novela “Começar de Novo”, dirigida pelo seu falecido marido e exibida na TV Globo.

"Triste saber que existem (sic) mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz (sic)”, disparou ela, que também acusou a atriz de tentar se promover às custas de Marcos Paulo.

Itié ganhou o processo por danos morais em novembro de 2024. Na decisão, a juíza que julgou o caso alegou que não havia evidências de que Giselle falava do diretor, morto em 2012. 

“A autora, em momento algum, referiu-se a Marcos Paulo, indicou o nome de rede de televisão, da novela, da personagem que teria encenado, ou indicou qualquer outro elemento informativo que permitisse concluir que estava se referindo a Marcos Paulo”, escreveu Bianca Nigri, juíza responsável pelo processo.

Denúncia por xenofobia

Além de processar Antonia Fontenelle, a atriz Giselle Itié, que tem origem mexicana, abriu um boletim de ocorrência pelos crimes de racismo e xenofobia. 

“O crime de racismo ocorre toda vez que você pratica atos que visem negar direitos, seja por cor, origem, religião. Direitos que são de todos. Quando diz 'volta para o seu país', ela está dizendo: 'vocês mexicanos não são bem-vindos no Brasil'. A xenofobia é uma forma de racismo”, disse a defesa de Itié à publicação em 2021.

O advogado de Fontenelle, no entanto, disse que as declarações foram descontextualizadas.

“Em momento nenhum ela usou a palavra México. Antonia explicou na delegacia que houve um relacionamento lá atrás entre Marcos Paulo e Giselle Itié e que ficou uma fantasia em relação ao Marcos Paulo. A frase 'volta para o seu país' seria 'volta para a sua fantasia'. Esse é o sentido da frase que foi dita”, alegou, no mesmo ano.

O inquérito foi arquivado. “O Ministério Público arquivou definitivamente a acusação por entender que não houve crime algum. O que houve de fato foi uma denúncia caluniosa. Isso, sim, é crime. Ela ainda tentou me processar no cível pedindo R$ 50 mil. Vai trabalhar, filha”, disse Fontenelle a Leo Dias também em 2021.

Após o arquivamento do caso, Giselle Itié afirmou ao Uol: “Fiquei, sei lá, desmotivada. Injustiça é a realidade do brasileiro. Fiz a denúncia não só pelo fato de ter me sentido ofendida, mas também por estamos vivendo um mundo de preconceito, de machismo, de xenofobia”.

Assuntos Relacionados
Montagem de Antonia Fontenelle e Giselle Itié, envolvidas em um processo judicial por danos morais
Zoeira

Justiça dá prazo de 15 dias para Antonia Fontenelle indenizar Giselle Itié por danos morais

Quantia da sentença corrigida já ultrapassa os R$ 88 mil

Redação
Há 18 minutos
Piseiro foi o ritmo da semana na Dança dos Famosos
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Em edição dedicada ao piseiro, competição segue em fase classificatória

Redação
Há 24 minutos
gracyanne barbosa influencer dança dos famosos perda de peso
Zoeira

Gracyanne Barbosa revela perda de peso e diz: 'Nem eu imaginava, bem mais leve para dançar'

A artista contou ter estabelecido uma meta ao entrar para o 'Dança dos Famosos'

Redação
Há 35 minutos
As apresentadoras Poliana Abritta e Maju Coutinho
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (14/09)?

Programa começa depois do "Domingão com Huck"

Redação
14 de Setembro de 2025
Cantora Mariah Carey faz show em Belém nesta quarta-feira (17)
Zoeira

Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

Artista norte-americana faz apresentação sobre as águas do rio Guamá, em Belém

Redação
14 de Setembro de 2025
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (14/09)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
14 de Setembro de 2025
renato aragao dancando em casa
Zoeira

Após boatos sobre internação em asilo, Renato Aragão aparece dançando em casa e família se pronuncia

A filha diz ser um ‘absurdo’ precisar dar satisfações sobre o tema

Redação
14 de Setembro de 2025
Elenco da Dança dos Famosos reunido no palco do Domingão com Huck
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
14 de Setembro de 2025
virginia criancas influencer ze felipe maria alice maria flor
Zoeira

Maria Alice pede a Virginia para ver o pai Zé Felipe

A filha mais velha do ex-casal disse que queria receber um abraço do cantor

Redação
14 de Setembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (14/09) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (14/09) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
14 de Setembro de 2025
Nova temporada da série Largados e Pelados
Zoeira

'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

Integrantes da nova temporada passaram 30 dias na nas proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Mylena Gadelha
14 de Setembro de 2025
Mariah Carey
Zoeira

Mariah Carey pediu 200 cabides em camarim no festival The Town

A artista foi a principal atração internacional do evento nesse sábado (13)

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem do cantor Daniel, no programa Viver Sertanejo, da Globo
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (14/09)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
14 de Setembro de 2025
As apresentadoras do programa Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (14/09)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
14 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025