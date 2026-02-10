Internautas especulam gravidez após Virginia utilizar fantasia escondendo barriga

Os internautas começaram a especular sobre uma possível gravidez de Virginia Fonseca após a influenciadora aparecer com fantasia cobrindo sua barriga. Ela fará sua estreia como rainha da Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026.

No último domingo (8), ela utilizou uma fantasia de caranguejo. Dentre os vários detalhes, como brincos, colares e até uma estrutura nas costas, havia um enfeite cobrindo sua barriga. "Virginia cobrindo a barriga com um caranguejo e aparentemente ‘inchada’ de lado… Se ela não estiver grávida, estou doida demais", escreveu uma internauta.

Porém, a equipe logo negou essa possível gravidez ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles. "Pode cravar que ela não está grávida", garantiu.

Rainha de Bateria da Grande Rio

Em setembro de 2025, Virginia foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio. Na época, a apresentação viralizou nas redes sociais e gerou inúmeras reações. Enquanto alguns fãs aclamaram, outros internautas criticaram o samba dela.

Por isso, a influenciadora publicou uma mensagem, nos stories do Instagram, que ia tentar melhorar até fevereiro.