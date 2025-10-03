Influencer Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos

A influenciadora Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) após sofrer um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim América, em Campinas (SP).

Horas antes do acidente, Rafaela havia publicado stories em uma boate da cidade. Ela é conhecida por ter namorado a jogadora Kerolin Ferraz, atacante do Manchester City e da Seleção Brasileira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Rafaela não usava cinto de segurança no momento do acidente.

“Segundo os socorristas, a vítima fatal não usava cinto de segurança no momento do acidente. A Polícia Civil segue com diligências para apurar todas as circunstâncias do ocorrido”, disse o órgão em nota.

A Polícia Militar informou que encontrou o veículo já capotado e acionou o resgate, mas a morte foi constatada ainda no local.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da influenciadora. A filha de Rafaela, Júlia, de 11 anos, fez um desabafo emocionante.

“Você tinha que ir justo agora? Eu não sei mais como viver sem você. Nunca me imaginei nessa situação, tendo que chorar para te ter de volta. Você não morreu, você só foi visitar Deus e o meu pai. Até mais, porque você está no meu coração. Irei fazer de tudo, prometo ser forte e fazer orgulho para você. Te amo”, escreveu a menina.

Outros fãs e amigos também se manifestaram. “Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta,” disse uma. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, respondeu outra. “Só consigo pensar na Júlia. A Rafa era super mãe. Que Deus conforte os familiares, principalmente a filha dela”, completou uma terceira.