A influenciadora digital cearense Karine Sousa, de 35 anos, emocionou seguidores ao pedir ajuda para custear seu tratamento contra o xeroderma pigmentoso, uma rara doença de pele que a obrigou a enfrentar mais de 250 cirurgias para remover tumores ao longo da vida. Em meio à luta, ela marcou o humorista e influenciador Carlinhos Maia em uma publicação, e conseguiu chamar a atenção dele.

No vídeo divulgado em suas redes, Karine contou que cada sessão de imunoterapia custa R$ 62 mil e deve ser feita a cada 28 dias. “Hoje é dia 30. Faltam 10 dias pra minha próxima sessão e infelizmente não temos esse valor. Como vocês sabem, eu estou passando pelo tratamento de imunoterapia. A cada 28 dias eu tenho que fazer a sessão, e cada sessão custa R$ 62 mil, fora a consulta”, desabafou.

O apelo sensibilizou Carlinhos, que respondeu nos comentários: “Dorme tranquila, essa próxima eu assumo”. O gesto deu esperança à influenciadora, que ainda precisará de apoio para dar continuidade ao tratamento.

Apesar da ajuda de Carlinhos Maia, Karine reforçou que ainda há um longo caminho pela frente. “Peço que continuem me ajudando, pois são 2 anos de tratamento! Garantimos a desse mês, mas tem mais 18 sessões pela frente”, explicou.

Vaquinha quer arrecadar R$ 480 mil

Uma vaquinha online foi criada para arrecadar R$ 480 mil e já soma R$ 46 mil em doações. Na campanha, Karine contou que desde a infância convive com a doença, que resultou em centenas de tumores. Recentemente, uma lesão no rosto poderia comprometer metade de sua face, mas graças ao tratamento pago com doações, as lesões desapareceram e a cirurgia foi cancelada.

Mãe de três filhos, incluindo uma bebê de dois anos, Karine já perdeu parte da orelha, do nariz, da boca e de um seio, além de enfrentar tumores no pulmão e na cabeça. Mesmo diante das dificuldades, ela segue confiante de que poderá vencer a doença com a solidariedade que tem mobilizado as redes sociais.