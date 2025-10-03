Samantha Jones viraliza após morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'

A atriz Samantha Jones, que recentemente se despediu da personagem Ana Clara em “Vale Tudo”, da Globo, celebrou a repercussão de sua saída da novela nas redes sociais. No capítulo exibido na terça-feira (30), a estudante levou um tiro de Odete Roitman (Debora Bloch) e saiu de vez da trama das nove sem receber qualquer tipo de socorro em cena. O detalhe inusitado transformou a sequência em um dos assuntos mais comentados da noite.

O que também chamou atenção do público foi a reação de Heleninha (Paolla Oliveira). A personagem chegou a se assustar ao encontrar a colega sem vida no chão, mas acabou deixando a cena de lado quando reviu o irmão Leonardo (Guilherme Magon), até então dado como morto. O “esquecimento” da jovem morta virou combustível para uma enxurrada de memes.

Nas redes, internautas ironizaram o momento. “E o corpo da Ana Clara ficou lá esquecido”, escreveu um usuário no X. Outro brincou: “Que capítulo foi esse, o corpo de Ana Clara esquecido no churrasco”. Já um terceiro disparou: “Reza a lenda que o corpo da Ana Clara está lá até agora”.

'Chegou meu momento'

Com bom humor, Samantha comentou o fenômeno. “Chegou meu momento! (risos) Porque eu sempre fiquei assim: ‘como será que é virar meme?’. Fico imaginando o que acontece com uma Renata Sorrah, essa galera! Cheguei lá! É muito divertido porque ver a repercussão nas redes sociais não é uma coisa que faço, não consigo acompanhar tanto. E como isso foi um estouro, eu consegui”, comemorou, em entrevista à Quem.

Aos 27 anos, a atriz vive um bom momento na carreira. Após estrear na Globo em Um Lugar ao Sol” (2021), ela participou de “Todas as Flores”, “Renascer” e “Vale Tudo”. Agora, se prepara para o lançamento de “Reencarne”, nova série de terror do Globoplay que estreia ainda este mês.