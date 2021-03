Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (9/3)

Cidadania em alta



A Lua entrou às 4h42 desta madrugada em Aquário. Nesse signo fixo e masculino do ar ela acentua nosso espírito de solidariedade e nos torna mais interessados e atuantes em relação aos problemas relativos a nosso bairro ou cidade. Será mais fácil exercer a cidadania e entender o quanto é necessário que todos nós, indistintamente, nos mobilizemos e lutemos por melhores condições de vida para a coletividade e pela preservação do meio ambiente. Estamos em condições de agir de modo inovador e criar propostas inteiramente novas, que abrirão novos caminhos. A Lua em Aquário possibilita que a gente vivencie intensamente os valores característicos da Nova Era, como liberdade, igualdade e fraternidade. Ela faz com que estes dias sejam propícios para a gente curtir a vida em grupo, as redes sociais e dar maior atenção às pessoas amigas. Unir-se a alguma ONG ou associação de bairro também é uma ótima pedida. Também podemos apreciar melhor atividades desenvolvidas em equipe.



Áries

Até depois de amanhã a Lua volta sua atenção para o futuro e anuncia uma fase ótima para você fazer planos e estabelecer as metas que deseja realizar. Mas seja realista e evite envolver-se em projetos utópicos. DICA: o momento é excelente para você se libertar de velhos preconceitos e condicionamentos.



Touro

O trânsito da Lua pelo ponto culminante do seu céu natal faz com que o período seja excelente para você concentrar-se em atividades práticas e aproveitar o fim-de-semana para se organizar. DICA: você atravessa um bom momento para criar sólidas estruturas, que lhe irão lhe ajudar na realização de antigas ambições.



Gêmeos

Nesta fase o planeta Marte, em seu signo, está em harmonia com a Lua, que lhe ajuda a abrir novos caminhos, expandir-se, ampliar seu campo de ação e até mesmo sua visão de mundo. DICA: sua curiosidade e seu interesse por tudo estão marcantes e atividades intelectuais, tais como ler, estudar e informar-se, andam muito favorecidas.



Câncer

Durante estes dias a Lua reforça sua necessidade de mudança e renovação. Ela estimula você a se desligar de tudo o que já era e abrir espaço para que coisas novas aconteçam em sua vida. DICA: você anda mais perspicaz e penetrante e pode ver através da aparência das coisas, o que evita muita perda de tempo e energia.



Leão

O fato de a Lua transitar sobre o signo oposto ao seu assinala uma fase em que será mais fácil aliar-se aos outros em torno de projetos e interesses comuns. Sua capacidade de compreensão está em alta, o que facilita bastante suas relações pessoais. DICA: você pode entender melhor o conceito de que a união faz a força.



Virgem

Sua capacidade de se organizar e seu interesse pelas questões concretas estão reforçados pela Lua, que anuncia um período especialmente produtivo. Você tende a executar tudo com maior eficiência e objetividade e os bons resultados não se farão esperar. DICA: adote uma dieta alimentar leve, saudável e natural.



Libra

A Lua faz com que os próximos dias sejam muito favoráveis para você, sob todos os pontos de vista. Seu poder criativo está em alta e você pode se expressar e revelar suas reais potencialidades. DICA: nosso satélite torna você muito mais autoconfiante e lhe estimula a atuar com especial firmeza e determinação.



Escorpião

No decorrer destes dias a Lua transita por seu signo de concepção e faz com que sua necessidade de intimidade e aconchego esteja em alta. Assim, não se exija demais e esteja de olho em seus limites, para não se estressar. DICA: reavaliar o passado e aprender com ele lhe ajuda a não repetir velhos erros.



Sagitário

Graças à Lua, as atividades culturais e intelectuais estão bastante favorecidas. Nosso satélite ativa sua mente e acentua sua capacidade de aprendizado. Assim, ler, estudar e atualizar-se são ótimas pedidas. DICA: estes dias também são propícios para você fazer novos contatos, passar mensagens e organizar sua correspondência.



Capricórnio

Até depois de amanhã a Lua transita por seu setor material, onde lhe dá boa cabeça para lidar com as coisas práticas e realizar seus projetos com eficiência. Sua capacidade de concretização está em alta e você pode inclusive conquistar uma situação financeira mais confortável. DICA: modere o apetite, para manter-se em forma.



Aquário

Nestes dias a Lua está em seu signo, por isso a fase é de grande vitalização para você, que anda com muito pique para impulsionar tudo o que lhe interessa. Aproveite para dar um trato no visual. DICA: sua imaginação e sensibilidade estão em alta, assim como seu romantismo, e os momentos a dois serão especiais.



Peixes

A Lua ativa o signo anterior ao seu e torna seu organismo um tanto vulnerável, portanto poupe-se ao máximo. Desacelere o ritmo e respeite seus limites. Procure alternar os períodos de esforço com outros de descanso. DICA: a prática da meditação tende a exercer um efeito especialmente relaxante em você.