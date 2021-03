Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (8/3)

Hora de mentalizar



Neste Dia Internacional da Mulher já é quase exata a conjunção do Sol com Netuno, em Peixes. Esse contato nos eleva espiritualmente e fortalece nossa fé. Bom momento que a gente mentalizar uma sociedade mais justa, em que as mulheres são devidamente respeitadas e valorizadas. O fato de o Sol e Netuno estarem conjuntos em Peixes acentua nosso desejo de transcendência e até nossa capacidade de religação com o Todo. Ele também nos dá condições de perceber melhor as pequenas expressões da divindade, que acontecem a toda hora sem que a gente dê importância. Em harmonia, o Sol e Netuno acentuam nossa sensibilidade natural e voltam nossa atenção para as questões místicas. Assim, podemos entender claramente que a realidade que vivemos nada mais é do que fruto de nossos pensamentos e crenças, e essa percepção pode provocar mudanças importantes em nossas vidas. Nosso poder psíquico tende a estar mais intenso, por isso nossas mentalizações positivas tendem a se realizar mais fácil e rapidamente. O momento é ideal para a gente mentalizar um Brasil saudável, sem covid.



Áries

Evite se iludir, não se jogue de cabeça em situações nebulosas e procure analisar as coisas com maior objetividade, para não entrar em frias. Felizmente Júpiter acentua seu lado racional e lhe dá condições de manter os pés no chão. DICA: juntos, Netuno e o Sol criam um astral de maior intimidade e proximidade com quem você gosta



Touro

Desde que você não se envolva em projetos utópicos, tudo promete correr maravilhosamente e a fase pode ser muitíssimo estimulante e produtiva. Aproveite para se dedicar àqueles assuntos que exigem inventividade, pois o Sol e Netuno lhe dão condições de dar vazão a seu lado inovador. DICA: você anda mais sensível no amor.



Gêmeos

O Sol alia-se a Netuno no sentido de tornar esta fase excelente para todas as suas iniciativas no sentido de se afirmar profissionalmente. Você pode demonstrar muita imaginação e criatividade. DICA: os momentos a dois prometem ser especialmente divertidos e estimulantes, mesmo porque namorar e se aconchegar lhe fará muito bem.



Câncer

Não desperdice inutilmente seu tempo e energia e procure administrar bem seu potencial, para que ele renda mais e melhor. Nestes dias o Sol se alia a Netuno no sentido de dar maior profundidade a seus processos mentais e possibilita que seus relacionamentos se mostrem mais harmoniosos. DICA: a Lua facilita sua atuação nas atividades solidárias.



Leão

Não se envolva em situações de atrito, evite a competitividade e procure agir com a máxima diplomacia, principalmente com os familiares. O Sol e Netuno lhe enchem de motivação para dedicar aos processos de mudança e renovação. Aproveite para resolver de vez tudo o que está pendente. DICA: relaxar e se distrair, se possível a dois, é essencial.



Virgem

Este período promete ser muito propício para você socializar, graças ao excelente aspecto que o Sol estabelece com Netuno. Esses astros estimulam seu lado compreensivo e cooperativo e lhe ajudam se afirmar e dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. DICA: os amores estão favorecidos e os momentos a dois serão ótimos.



Libra

Juntos, o Sol e Netuno ajudam você a colocar as coisas em ordem na sua vida, elevam seu astral e prometem bons momentos a dois. Para que tudo vá bem é essencial que você pense positivamente, sejam quais forem as circunstâncias. DICA: as atividades caseiras estão beneficiadas pela Lua, que também favorece os cuidados com a saúde.



Escorpião

Agora o Sol está conjunto com o planeta Netuno e faz com que esta fase seja ótima para você se afirmar e demonstrar todo o seu valor. As atividades recreativas estão muito favorecidas, é só você usar a imaginação e se divertir! DICA: esses astros também favorecem os romances e lhe ajudam a expressar plenamente seus sentimentos.



Sagitário

Se você evitar a interferência excessiva da família em suas relações afetivas elas podem fluir melhor e bem mais facilmente. De um modo geral, seus relacionamentos estão favorecidos e você pode se associar aos outros em torno de metas comuns. DICA: você está em condições de compreender quem está por perto e isso facilita os amores.



Capricórnio

O Sol está em harmonia com Netuno, por isso ativa ainda mais sua mente, acelera seu raciocínio e lhe estimula a se entender melhor com todos através do diálogo aberto e franco. Mas evite polêmicas e procure não implicar nem exigir demais dos outros. DICA: os amores estão em alta e se seu coração está vago é bem possível que surja alguém.



Aquário

Os astros desaconselham as especulações e assinalam uma fase em que é essencial que você conserve uma atitude prudente no que se refere aos negócios. Mas felizmente o Sol e Netuno lhe dão boas ideias no sentido de incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação financeira mais estável. DICA: confie em si!



Peixes

Seu regente Netuno, em seu signo, durante estes dias está em conjunção com o astro-rei Sol, que lhe promete um período de força, inspiração e vitalização. Esses astros abrem seus canais de contato com o mundo e lhe ajudam a se entrosar melhor com as pessoas a sua volta. DICA: os momentos de isolamento a dois serão incríveis.