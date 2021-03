Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (6/3)

Astros recomendam positividade



Nós já estamos sob o efeito do leve aspecto tenso que Vênus, em Peixes, estabelece com Plutão, que ocupa o signo de Capricórnio. Para que tudo vá bem, devemos manter o otimismo, a positividade e a garra em todas as situações. Convém a gente não deixar a peteca cair, afastar os pensamentos melancólicos e cultivar o saudável hábito de ver sempre o lado bom das coisas. Por sorte, a Lua está em Sagitário, alia-se a Mercúrio e ao regente desse signo, Júpiter, e nos dá a maior força nesse sentido. Estamos em condições de manter o foco naquilo que é positivo. Nosso satélite começou a minguar há poucas horas, por isso, por vários dias, facilita os encerramentos e processos de finalização. O fato de Vênus estar em desacordo com Plutão recomenda especial habilidade nos assuntos do coração. Convém a gente não se colocar na posição de vítima nem adotar atitudes dependentes em relação às pessoas queridas.



Áries

A Lua, em harmonia com Júpiter, acentua sua necessidade de expandir seus conhecimentos e faz com que este dia seja ótimo para as leituras e pesquisas. Sua intuição anda à flor-da-pele e lhe estimula a captar as coisas no ar. Confie nela. DICA: não se deixe levar pela franqueza excessiva a ponto de magoar quem você ama.



Touro

Como seu regente Vênus está em leve tensão com Plutão, é importante que você administre bem seu dinheiro, seu tempo e suas energias. Curtir as pessoas e socializar virtualmente pode ser ótimo, mas também reserve um tempo para si. DICA: graças à Lua, você pode entender melhor o que se passa em seu íntimo.



Gêmeos

Vênus está em tensão com Plutão e aconselha você a manter a positividade e o bom humor em todas as circunstâncias. Procure analisar as coisas pelo seu melhor ângulo. Marte, em seu signo, facilita suas iniciativas no sentido de ampliar seu campo de ação. DICA: graças ao Sol, as amizades vão de vento em popa.



Câncer

O planeta Vênus forma um contato crítico com Plutão, portanto supere a propensão para se dispersar em atividades demais e procure fazer uma coisa de cada vez. Não se deixe levar pela pressa nem pela inquietude e faça o possível para evitar as discussões. DICA: procure administrar bem seu potencial.



Leão

O fato de Vênus estar em desarmonia com Plutão aconselha você a agir com particular cautela nos negócios e finanças. Não exagere nos gastos, evite as especulações e prefira não correr riscos. DICA: no amor, esteja de olho bem aberto contra o ciúme e a possessividade e mantenha um clima harmonioso a dois.



Virgem

Agora Plutão está em desarmonia com Vênus, portanto seja prudente neste fim-desemana e sobretudo não se sobrecarregue com atividades desgastantes. É importante que você também esteja alerta às suas necessidades mais profundas. DICA: Júpiter e seu regente Mercúrio lhe ajudam a agir com bom senso e objetividade.



Libra

Nestes dias o astral doméstico está meio tumultuado por Vênus e Plutão, que aconselham você a não se envolver em disputas e sim aliar-se aos familiares. Também seja prudente nas despesas e atenha-se àquelas que são inadiáveis. DICA: evite que velhos condicionamentos interfiram de modo negativo em sua vida afetiva.



Escorpião

Seu regente Plutão e Vênus aconselham você a não dizer nada que possa magoar os outros. Não se deixe levar demais pelo espírito crítico, procure ser especialmente maleável e valorize os pontos fortes das pessoas a sua volta. DICA: a conjunção Mercúrio com Júpiter facilita bastante as relações domésticas.



Sagitário

Agora Plutão está em desacordo com Vênus e aconselha você a manter-se estritamente dentro do orçamento. Não peça nem conceda empréstimos, até mesmo para não atrapalhar velhas amizades. Também evite investir em projetos utópicos e inviáveis. DICA: sua capacidade de comunicação está em alta.



Capricórnio

O aspecto desarmonioso que Plutão, em seu signo, estabelece com Vênus assinala uma fase em que você não deve se deixar massacrar por responsabilidades que não são suas. Não assuma afazeres acima dos seus limites e trate de distender-se ao máximo. DICA: Júpiter e Mercúrio facilitam as atividades práticas.



Aquário

A tensão existente no signo anterior ao seu assinala um período em que você deve estar mais do que nunca alerta contra desgastes excessivos e desnecessários. Alterne os períodos de esforço com outros de descanso, para não se estressar. DICA: Júpiter e Mercúrio, em seu signo, lhe dão garra para realizar seus planos.



Peixes

O contato tenso que Vênus, em seu signo, estabelece com Plutão aconselha você a relaxar ao máximo e manter a estabilidade emocional em todas as situações. Não se deixe levar por impulsos momentâneos nem provoque atritos indesejáveis. DICA: habitue-se a pensar positivamente, para atrair sorte e proteção.