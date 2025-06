Gominho diz que pensa em cirurgia para retirada de pele após perder 53kg

O apresentador Gominho mudou o estilo de vida e perdeu 53kg. Ele teve ajuda de remédio para emagrecer, mas há quatro meses segue uma rotina saudável e continua vendo o peso diminuir na balança. O plano, agora, é fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele.

“Agora, perdi 53kg, passei do objetivo de ficar com 95kg, estou com 93. Meu médico tinha colocado um objetivo para me ajudar. Queria mudar para cuidar da saúde. Parei de tomar remédio há quatro meses, estou na força da vontade e estou ótimo. Não tenho meta, talvez [perder] mais 10kg. O principal que estou fazendo é acordar e treinar e comer bem todos os dias”, disse, em entrevista ao Gshow.

O apresentador e amigo de Preta Gil comentou que a pele incomoda. “Estou vendo de operar. Como estou emagrecendo, estou com bastante pele morta, as peles estão meio gelatina, mas devo engatar um trabalho e se rolar, não vou conseguir operar agora. Vou continuar cuidando”, explicou ainda o artista, que já participou do reality show “A Fazenda”.

Gominho ainda contou que se exercita de segunda a sábado, mas não segue dieta regrada.

“Posso comer uma fatia de pizza, é que antes comia uma pizza inteira por causa da compulsão alimentar. [...] Como tudo, mas de forma reduzida. Minha alimentação sempre foi arroz, feijão e proteína ou macarrão, mas sou super intolerante a glúten, então parei de comer o pão. Não fico me privando, me chicoteando. Dieta fica uma coisa regrada, complexa, mas glúten é algo que deixei de lado”.