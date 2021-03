Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown serão os técnicos da 6ª temporada do 'The Voice Kids'

Marcada para estrear em abril deste ano, a sexta temporada do The Voice Kids terá novidades, entre elas a estreia da cantora paraense Gaby Amarantos, que irá compor o time de técnicos com Michel Teló, que agora integrará a edição voltada para os jovens talentos, e Carlinhos Brown.

Outro nome também já conhecido fará parte do reality show musical: o ator e apresentador Márcio Garcia estará à frente do programa no lugar de André Marques, que será o titular da nova temporada do No Limite, especial com ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB).

Exibição

Para dar apoio a Márcio Garcia no comando da atração, Thalita Rebouças seguirá nos bastidores com os familiares das crianças e dos adolescentes que estarão no palco.

The Voice Kids será exibido aos domingos, logo após a Temperatura Máxima e também no Gloob, que passa nas TVs por assinatura. Os episódios irão ao ar no canal infantil sempre nas sextas seguintes à exibição na TV Globo, às 22h.

Legenda: Cantora paraense irá compor o time de jurados com Michel Teló e Carlinhos Brow Foto: Reprodução/Instagram

Em 2013, Gaby Amarantos participou do The Voice Brasil como assistente de Lulu Santos na fase das batalhas. Mostrando-se muito feliz por ser a primeira técnica da região Norte no programa, ela comentou, em entrevista ao Gshow:

"Não é só uma expectativa, é uma realidade poder desfrutar desse sonho junto dessas crianças e jovens que vão nos fazer reconectar – através da música – com o que é ter sonhos e voltar a acreditar que o mundo é belo e, principalmente, trazer essa representatividade do Norte, da Amazônia".

Michel Teló

Depois de ter participado na edição voltada para os adultos seis vezes - sendo campeão em cinco delas, inclusive - o cantor Michel Teló terá como missão instruir a capacitar os jovens talentos.

Legenda: Cantor paranaense passa a integrar o Kids depois de ter vencido cinco das seis temporadas da edição voltada para os adultos que participou como jurado Foto: Reprodução/TV Globo

"Sou apaixonado pelo The Voice, sempre fui. Agora ter a oportunidade de entrar no Kids, ainda mais eu que estou vivendo intensamente esse universo infantil em casa, vendo meus filhos se desenvolverem e evoluindo com a música, será muito especial", afirmou ao Gshow.

Carlinhos Brow

Já para o cantor baiano Carlinhos Brown, que é veterano na atração, a união dos talentos em torno da música causa um efeito revigorante em todos que fazem parte do processo, desde quem se apresenta a quem assiste.

Legenda: Cantor baiano acredita que o reality show musical trará uma leveza e uma doçura em meio a um cenário difícil causado pela pandemia Foto: Reprodução/TV Globo

"O retorno do The Voice Kids nesse cenário ainda difícil que estamos vivendo, um ano de pandemia, trará uma leveza e uma doçura tão necessárias para nos levar de volta às esperanças por melhores momentos", disse ao Gshow.