Felipe Araújo lança música inédita no Caldeirão com Mion neste sábado (1°)

O cantor Felipe Araújo é a atração musical deste sábado (1º) no “Caldeirão com Mion”. Ele lançará a música “Se é pra brigar” e participará de um jogo que promete instigar o público ao revelar curiosidades pessoais.



O mês de novembro no programa começa com a estreia de um novo quadro que envolve artistas e o público. O “Vai ou não vai” apresenta situações cotidianas em vídeo, que são pausadas antes do desfecho.



Cabe aos participantes responder se a situação “vai” ou “não vai” acontecer.

A atração também contará com a presença de Mariana Santos, Luana Zucoloto e Fernando Caruso, que participam da estreia do novo quadro.

Para os saudosistas dos programas de relacionamento dos anos 2000, o clima de amor também estará no ar: duas pessoas vão se conhecer ao longo da atração sem poder se ver. Quando finalmente se encontram pela primeira vez, Mion faz a pergunta decisiva — se vão ou não ficar juntos.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.