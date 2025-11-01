Felipe Araújo lança música inédita no Caldeirão com Mion neste sábado (1°)
A atração também estreia um novo quadro, imprevisível e muito bem-humorado.
O cantor Felipe Araújo é a atração musical deste sábado (1º) no “Caldeirão com Mion”. Ele lançará a música “Se é pra brigar” e participará de um jogo que promete instigar o público ao revelar curiosidades pessoais.
O mês de novembro no programa começa com a estreia de um novo quadro que envolve artistas e o público. O “Vai ou não vai” apresenta situações cotidianas em vídeo, que são pausadas antes do desfecho.
Cabe aos participantes responder se a situação “vai” ou “não vai” acontecer.
A atração também contará com a presença de Mariana Santos, Luana Zucoloto e Fernando Caruso, que participam da estreia do novo quadro.
Para os saudosistas dos programas de relacionamento dos anos 2000, o clima de amor também estará no ar: duas pessoas vão se conhecer ao longo da atração sem poder se ver. Quando finalmente se encontram pela primeira vez, Mion faz a pergunta decisiva — se vão ou não ficar juntos.
Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?
O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.