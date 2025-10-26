Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fantástico estreia 2º temporada da série 'Mentes Digitais' neste domingo (26)

A reportagem revela como drones voadores atuam em sincronia na chamada inteligência coletiva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto do repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, em matéria da série Mentes Digitais.
Legenda: A equipe visitou a Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
Foto: Divulgação/Globo.

O Show da Vida estreia, neste domingo (26), a segunda temporada da série “Mentes Digitais”. Sob o comando do repórter Álvaro Pereira Júnior, o programa traz novas descobertas sobre o impacto da inteligência artificial no mundo.

No primeiro episódio, a equipe visita a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Lá, drones terrestres operam com autonomia total, tomando decisões em tempo real, sem qualquer programação prévia.

A reportagem revela como robôs desviam de obstáculos de forma autônoma e como drones voadores atuam em sincronia na chamada inteligência coletiva, sem controle central e sem colisões. 

Também neste domingo, a repórter Sonia Bridi mostra, no terceiro episódio da série “Terra: Ainda Temos Tempo”, como a Amazônia e os Andes estão interligados e igualmente ameaçados pelas mudanças climáticas. 

Além disso, o Fantástico revela com exclusividade como quadrilhas conseguem senhas e dados confidenciais para aplicar o golpe do falso advogado.

Veja também

teaser image
Zoeira

Felca é contratado como apresentador da TV Globo

teaser image
Zoeira

'Mauricio de Sousa: O Filme' tem filho do quadrinista como protagonista; veja entrevista

Que horas começa o Fantástico hoje (26)?

O Fantástico vai ao ar logo após o Domingão com Huck, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.

Assuntos Relacionados
Cantora Lily Allen e o ator David Harbour
Zoeira

Lily Allen lança 'West End Girl' e expõe traição de David Harbour

Novo álbum da cantora britânica aborda separação e traições após o divórcio com o ator de “Stranger Things”.

Redação
Há 39 minutos
Virginia esteve no estádio acompanhada da amiga, Duda Freire
Zoeira

Virginia Fonseca assiste clássico do Real Madrid em Madri

Influenciadora curtiu o jogo no Santiago Bernabéu ao lado de amiga e reforçou rumores sobre suposta relação com Vini Jr.

Redação
Há 46 minutos
foto do repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, em matéria da série Mentes Digitais.
Zoeira

Fantástico estreia 2º temporada da série 'Mentes Digitais' neste domingo (26)

A reportagem revela como drones voadores atuam em sincronia na chamada inteligência coletiva.

Redação
Há 1 hora
Laércia Dantas mora em Picos e viralizou nas redes sociais
Zoeira

Saiba quem é Laércia Dantas, dona do bordão 'Garçom, tem Pitú?'

A cantora piauiense transformou um momento espontâneo em um dos virais mais comentados do país e conquistou fãs e celebridades

Redação
Há 2 horas
Eloáh é a 3ª filha da Maíra Cardi
Zoeira

Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro nasce e vai para a UTI

A bebê Eloáh apresentou dificuldades respiratórias após o parto, e Maíra pediu orações pela recuperação da filha.

Redação
26 de Outubro de 2025
Yuri Lima na companhia de Iza e a filha dos dois, Nala
Zoeira

Yuri Lima curte comentário sobre possível volta com Iza

Ex-jogador mostrou a filha Nala na academia e reagiu a um comentário que torcia pela reconciliação com a cantora.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem mostra Luciano Huck, apresentador do quadro 'Dança dos Famosos'
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (26) entra na fase do 'mata-mata'

Participantes se apresentarão no ritmo sertanejo.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem da logo da
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (26/10)? na TV Globo?

O filme de 2021 é uma sequência dos longas originais da franquia americana.

Redação
26 de Outubro de 2025
Família do jovem reunida.
Zoeira

Benício Huck celebra 18 anos com festa repleta de famosos; veja fotos

Filho de Angélica e Luciano Huck reuniu celebridades em um evento luxuoso.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem mostra a modelo Marcela Tomaszewski posando para foto. É uma mulher branca de cabelo loiro e usa vestido branco justo.
Zoeira

Marcela Tomaszewski nega ter sido agredida por Dado Dolabella

Modelo e ator usaram as redes sociais para desmentir rumores de agressão.

Redação
26 de Outubro de 2025
Zoeira

'Viver Sertanejo' mostra mais de entrevista com Jorge e Mateus neste domingo (26/10)

A dupla revela os planos para o ano sabático fora dos palcos.

Redação
26 de Outubro de 2025
Apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (26) aborda seca no estado do Piauí

Programa vai ao ar após o Auto Esporte

Redação
26 de Outubro de 2025
Neymar Jr., Serginho Groisman e Ana Castela posando para foto.
Zoeira

Altas Horas, especial Dia das Crianças, recebe Neymar Jr., Ana Castela e convidados

Neste sábado (25) a criançada entra em cena e invade o programa de Serginho Groisman.

Redação
25 de Outubro de 2025
Montagem de fotos mostrando os presentes de Virginia, na imagem da esquerda a influenciado está surpresa com a bolsa que ganhou
Zoeira

Virgínia retorna a Madri e é recebida por Vini Jr. com flores e uma bolsa de luxo

A bolsa de luxo é avaliada em R$ 24 mil

Redação
25 de Outubro de 2025
A imagem mostra três homens e uma mulher em um evento musical, com um palco iluminado ao fundo, celebrando com roupas formais e casuais, e um público animado.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' destaca campanha ‘Criança Esperança’ neste sábado (25)

O programa conta com a presença de Zezé di Camargo e Alexandre Pires.

Redação
25 de Outubro de 2025
A atriz Fafy Siqueira revelou que viveu romance com Chico Anysio
Zoeira

Fafy Siqueira revela romance com Chico Anysio nos anos 80

A comediante contou que viveu um relacionamento com o humorista antes de trabalharem juntos na TV e o definiu como “um romance bonito”

Redação
25 de Outubro de 2025
Aaron Goodwin é conhecido por comandar o programa “Destino Paranormal
Zoeira

Apresentador americano descobre plano da esposa para matá-lo durante programa

Aaron Goodwin, do programa “Destino Paranormal”, soube durante as gravações que sua mulher havia contratado um assassino de aluguel

Redação
25 de Outubro de 2025
Emman Atienza morreu aos 19 anos
Zoeira

Morre aos 19 anos a influencer filipina Emman Atienza

Com quase 1 milhão de seguidores, jovem era conhecida por falar sobre saúde mental e autenticidade nas redes sociais

Redação
25 de Outubro de 2025
Paolla Oliveira foi muito elogiada ao se fantasiar de Odete Roitman
Zoeira

Paolla Oliveira revive Odete Roitman em festa de Halloween

A atriz surpreendeu ao recriar a icônica vilã de “Vale Tudo” e divertiu fãs com uma performance inspirada na cena do tiro

Redação
25 de Outubro de 2025
Andrea Guimarães fez o desabafo nas redes sociais.
Zoeira

Andrea Guimarães acusa colega de copiar decoração de festa da Cinderela

Decoradora das celebridades diz que seu trabalho foi reproduzido em evento da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Redação
24 de Outubro de 2025