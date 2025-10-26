Fantástico estreia 2º temporada da série 'Mentes Digitais' neste domingo (26)

O Show da Vida estreia, neste domingo (26), a segunda temporada da série “Mentes Digitais”. Sob o comando do repórter Álvaro Pereira Júnior, o programa traz novas descobertas sobre o impacto da inteligência artificial no mundo.

No primeiro episódio, a equipe visita a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Lá, drones terrestres operam com autonomia total, tomando decisões em tempo real, sem qualquer programação prévia.

A reportagem revela como robôs desviam de obstáculos de forma autônoma e como drones voadores atuam em sincronia na chamada inteligência coletiva, sem controle central e sem colisões.

Também neste domingo, a repórter Sonia Bridi mostra, no terceiro episódio da série “Terra: Ainda Temos Tempo”, como a Amazônia e os Andes estão interligados e igualmente ameaçados pelas mudanças climáticas.

Além disso, o Fantástico revela com exclusividade como quadrilhas conseguem senhas e dados confidenciais para aplicar o golpe do falso advogado.

Que horas começa o Fantástico hoje (26)?

O Fantástico vai ao ar logo após o Domingão com Huck, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.