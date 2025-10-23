Diário do Nordeste
'Mauricio de Sousa: O Filme' tem filho do quadrinista como protagonista; veja entrevista

Longa estreou nos cinemas brasileiros e traz retrospecto da história do artista.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme Mauricio de Sousa: O Filme com o ator Mauro Sousa caracterizado.
Legenda: 'Mauricio de Sousa: O Filme' é o primeiro longa da carreira de Mauro Sousa.
Foto: divulgação.

Interpretar o próprio pai é tarefa difícil a qualquer um, mas imagine fazê-la quando seu pai é ninguém menos que Mauricio de Sousa, um dos maiores quadrinistas brasileiros. Mauro Sousa soube da dificuldade antes das filmagens de "Mauricio de Sousa: O Filme" e fala do orgulho do que chama de "um dos maiores objetivos como artista".

Assim como o diretor Pedro Vasconcelos, o ator esteve presente nas entrevistas coletivas de divulgação do longa, que estreou oficialmente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23).

Como uma espécie de homenagem, a obra perpassa momentos icônicos da vida do criador da "Turma da Mônica", mostrando como a família dele assumiu papel de inspiração desde o início e segue sendo até hoje.

"Sem saber, porque obviamente não imaginei que ia existir um filme do meu pai, eu penso que era esse o meu grande objetivo como artista na vida", disse de pronto. "Sinto que era realmente interpretar meu pai no cinema. É uma conquista esse projeto, que ele tenha acontecido e que tenha sido dessa maneira", explicou o ator quando questionado sobre o decorrer da experiência.

Homenagem a Mauricio de Sousa

Para Mauro, protagonista e estreante nos cinemas, a palavra mais correta para definir a obra é essa, citá-la como "transformadora", mas não só para ele como também para toda a família.

"Eu até me aproveitei do meu pai nesse processo", brincou ao lembrar da composição de personagem, de como se sentiu bem acompanhado pela equipe de produção e direção, além de ter conversado diretamente com Mauricio sobre o que ele gostaria de ver sobre si nas telas

"Já assisti ao filme algumas vezes e nisso eu sempre ligava para os produtores para falar do meu orgulho, dizer que o filme está uma graça e que ele está combinando com meu pai, que é assim também, uma graça, um fofo", continuou o artista. 

Veja o trailer:

Mas ainda que pareça fácil buscar referências nesse lugar tão próximo, surgem também as dificuldades típicas do ofício como artista, potencializadas pela responsabilidade de reimaginar a trajetória de alguém tão querido. 

Mauro conta que a maior delas talvez tenha sido encontrar a concentração necessárias para lidar com tantas atribuições. "Era ali interpretando meu pai, estreando no cinema, uma superprodução, nunca tinha pisado em um set e aí do nada tinha uma cena intimista e precisava me concentrar. Foi tudo muito novo para mim e muito difícil mesmo", contou, sem antes ressaltar de como esteve "confortável" com toda a ajuda nos bastidores da produção. 

Cena do filme Mauricio de Sousa: O Filme com Mauro Sousa e outro ator mirim.
Legenda: 'Mauricio de Sousa: O Filme' conta a história do quadrinista que criou personagens icônicos.
Foto: divulgação.

Para o diretor Pedro Vasconcelos, as dificuldades não impediram o resultado. "É uma história extremamente bonita que fala sobre família, sobre persistência, sobre arte, sobre a vida, sobre crianças, É, sobretudo, um brasileiro muito fácil de se reconhecer", finaliza. 

Sinopse e estreia

O filme reconta a vida do quadrinista desde a infância até os momentos marcantes em meio ao sonho de se tornar desenhista. Fatos históricos como a criação da Turma da Mônica e outros personagens famosos da cultura brasileira, além da vida pessoal do artista, mostram como a carreira de Mauricio de Sousa se tornou icônica para os brasileiros.

"Mauricio de Sousa: O Filme" estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23).

