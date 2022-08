Ezra Miller é o principal suspeito no desaparecimento de uma jovem e os três filhos

O nome de Ezra Miller está envolvido em mais um caso policial. Desta vez, ele está sendo apontado pela polícia de Vermont, nos Estados Unidos, como o principal suspeito no desaparecimento de uma jovem de 25 anos e seus três filhos, de cinco, quatro e um ano, que supostamente moravam em uma fazenda do ator no estado. As informações são do Metrópoles.

A mulher teria ido morar com Miller em abril deste ano, após os dois ficarem amigos durante uma viagem do ator ao Havaí. Em junho, ela disse à imprensa internacional que a residência de Miller propiciava um “ambiente seguro para três crianças pequenas”.

Documentos judiciais obtidos pela Rolling Stone afirmam que oficiais tentaram entregar uma ordem de atendimento emergencial solicitada pelo Ministério Público à mãe das crianças, exigindo a remoção dos jovens tanto do imóvel quanto de seus cuidados.

No entanto, ao ser procurado, o astro de "The Flash" teria dito aos policiais que a família não estava mais residindo no local, o que a procuradoria do estado viu como uma tentativa de “fugir do serviço” da ordem. A fazenda do ator está sendo alvo das autoridades locais.

Na mesma visita da polícia, Miller foi indiciado por furto, sob alegação de ter invadido uma casa e roubado bebidas alcoólicas no último mês de maio.

Outros casos

Nos últimos anos, Ezra vem se envolvendo em diversas confusões. Em março deste ano, ele foi preso no Havaí após causar confusão em um bar. Dias depois, foi detido novamente após atirar uma cadeira na cabeça de uma mulher.

Em junho último, o ator foi acusado de drogar, manipular e agredir uma jovem de 18 anos e passou a ser considerado foragido da justiça, segundo informações do Los Angeles Times. Os pais da vítima receberam uma ordem de proteção contra o ator.

Já em abril de 2020, o ator foi filmado agredindo uma mulher na cidade de Reykjavik, capital da Islândia. Segundo a pessoa que postou a gravação no Twitter, Miller estava conversando com a jovem sobre uma cicatriz que ganhou durante uma cena de ação. Ela, então, brincou dizendo que conseguiria vencê-lo numa luta.

Após a provocação bem-humorada, Miller perguntou em tom rude, enquanto a jovem sorria: "Você quer brigar?". Em seguida, ele a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão repetindo a pergunta. Após a agressão, disse: "aprenda".