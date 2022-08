House of Hammer, documentário sobre abusos de Armie Hammer, ganha primeiro trailer; veja

As polêmicas envolvendo o ator Armie Hammer, acusado de abuso sexual, comportamentos canibais e fantasias de estupro por várias ex-namoradas, serão tema de um documentário do Discovery+.

A plataforma divulgou o primeiro trailer da trama, que se chama "House of Hammer". Conforme informações da revista americana Variety, a série documental se debruçou sobre uma coleção de entrevistas e arquivos para investigar "uma dinastia disfuncional cujos homens exibem todas as consequências devastadoras do privilégio sem limites".

Assista ao trailer de "House of Hammer"

Vários são os escândalos na família Hammer. O tataravô e avô do ator foram condenados por homicídio, enquanto o pai foi acusado de abuso sexual pela tia do artista.

A série documental irá explorar cinco gerações dos Hammer e espera investigar crimes cometidos pela família. A sinopse afirma que os "supostos crimes de Armie Hammer são apenas a ponta do iceberg".

A previsão de lançamento do documentário é no dia 2 de setembro, no streaming do Discovery.