Modelo que acusa ator Gustavo Novaes de estupro lamenta: 'vítima colocada em questionamento'

Uma modelo de 36 anos acusou o ator Gustavo Novaes de estupro e criticou, em entrevista concedida ao jornal Metrópoles, a falta de crédito dado ao relato dela nas redes sociais. "A vítima, mais uma vez, é colocada em questionamento", disse.

Identificada apenas pelo nome artístico, Ella apresentou provas contra Gustavo no último domingo (7), em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record.

Segundo ela, o estupro aconteceu na madrugada de 31 de janeiro de 2019, quando ela estava bêbada. "Eu tenho os vídeos, as conversas, a ata notarial, meu celular foi passado para a delegada. É mais do que eu preciso, gente. Se você não consegue provar que você é a vítima assim, ninguém consegue provar ser vítima de nada mais", disse ao Metrópoles.

Bastidores de trabalho

Ella teria conhecido Gustavo Novaes no fim de 2018, durante as gravações em uma emissora de televisão. Na mesma entrevista, a modelo contou que eles começaram a sair juntos, com pessoas que trabalhavam no dia a dia.

Após a proximidade, eles teriam se envolvido quatro vezes em janeiro de 2019. Entretanto, a proximidade foi afetada quando Ella promoveu uma festa no dia 24 de janeiro de 2019, no Jockey Club, em São Paulo.

Na ocasião, a modelo havia conseguido uma vaga em um programa de preparação de atores em Los Angeles. Gustavo teria sido motivo de chateação quando começou a trazer pessoas à festa, pegando bebidas e dando aos "penetras".

"Eu saio e falo que ele está proibido de entrar no meu camarote. Nisso eu viro de costas e sinto alguém me abraçar e botar o braço na frente, é um amigo me protegendo. Vejo que ele veio para cima de mim, não sei se para me agredir fisicamente", disse Ella ao Metrópoles.

O encontro entre os dois aconteceria no dia 31, após Ella decidir voltar de uma comemoração junto dos amigos ao próprio apartamento. Os dois trocaram mensagens por volta das 2h e ele foi até o local.

As memórias da noite, no entanto, ficaram turvas. "Depois de dado momento da noite não me lembro de mais nada, acordo e existe um celular na minha cama, o celular do Gustavo", contou na conversa.

Após falar com o homem, Ella conseguiu acessar o celular, quando percebeu as imagens feitas por ele. Em um vídeo, a modelo percebeu que foi estuprada na noite anterior e o rosto de Gustavo fica aparente no registro feito.

Em seguida, ela chega a acordar Gustavo, é agredida fisicamente e precisa de ajuda dos seguranças do prédio.

Denúncia

No 22º dia após o abuso sexual, a modelo se dirigiu à Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá e abriu um boletim de ocorrência. Ela não fez exames no Instituto de Medicina Legal (IML) e conseguiu uma medida protetiva contra Gustavo Novaes.

Tempos depois, ela explica, chegou a receber ameaças internas na emissora para que retirasse a acusação, quando voltou à polícia para mudar a versão e afirmar que o sexo havia sido consentido.

No dia 7 de fevereiro de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Gustavo Novaes por filmar e fotografar ato sexual sem a autorização da vítima.

Procurado pelo Metrópoles, Gustavo Novaes afirmou que não vai se manifestar sobre a acusação de estupro. Confira a nota publicada pelo jornal:

"Essa acusação me pegou de surpresa, o processo não é esse. Estamos aguardando decisões judiciais. São acusações graves infundadas que estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Agradeço seu interesse em busca da verdade e do bom jornalismo. Não tenho nada a declarar sobre essa nova acusação. Apenas posso afirmar que é mentira", diz o texto.