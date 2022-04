Ezra Miller é preso pela segunda vez em menos de um mês nos Estados Unidos

O ator Ezra Miller foi preso novamente nos Estados Unidos após causar confusão em uma festa, nesta terça-feira (19). Conforme relatório da polícia do estado do Havaí, ele jogou uma cadeira na direção de uma mulher e acertou na testa.

Miller estava com outras pessoas em uma casa na região de Pāhoa, quando se irritou e começou a jogar coisas. A vítima, de 26 anos, teve um corte na cabeça. O artista foi localizado em uma parada de trânsito em uma avenida, e conduzido à delegacia.

A Polícia acabou liberando Ezra, que estrela filmes como "The Flash" — com previsão de estreia em 2023 — e "Animais Fantásticos", e é uma pessoa não-binária.

As autoridades norte-americanas ainda investigam o caso.

Ezra foi preso pela primeira vez no estado havaiano por "conduta imprópria", no último dia 28 de março. Ele teria gritado com clientes e avançado contra um homem. Na ocasião, ele foi liberado mediante pagamento de fiança de 500 dólares.

Leia a nota da polícia na íntegra: Pouco depois da 1h da terça-feira, 19 de abril de 2022, um visitante de 29 anos de Vermont foi preso por agressão de segundo grau após um incidente em uma residência em Pāhoa. À 1h10, os policiais da patrulha responderam a uma denúncia de uma agressão que ocorreu em uma reunião em uma residência particular na subdivisão Leilani Estates, na baixa Puna. Durante a investigação, a polícia determinou que o indivíduo, posteriormente identificado como Ezra Miller, ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira, atingindo uma mulher de 26 anos na testa. A vítima do sexo feminino recusou tratamento para sua lesão. Miller foi posteriormente preso à 1h30 por agressão em segundo grau. Ele foi liberado e uma investigação mais aprofundada está sendo realizada.