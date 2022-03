Ezra Miller, protagonista de 'The Flash', é preso por 'conduta imprópria' em bar nos EUA

O ator Ezra Miller, protagonista de "The Flash", foi preso nesse fim de semana em um bar no estado norte-americano do Havaí, por "conduta imprópria". Ele teria gritado com clientes e avançado contra um homem.

Conforme o Departamento de Polícia do Havaí divulgou nas redes sociais, na madrugada dessa segunda-feira (28), Miller ficou nervoso após as pessoas do estabelecimento começarem a cantar no karaokê. Ele teria ido para cima de uma moça de 23 anos e pegado o microfone da mão dela.

O ator de "Animais Fantásticos" ainda teria atacado um homem de 32 anos que jogava dardos. "O dono do bar pediu a Miller que se acalmasse diversas vezes, sem sucesso", disse a Polícia.

Ele foi autuado por policiais de South Hilo por conduta inadequada e assédio, mas foi liberado após pagar fiança de 500 dólares.