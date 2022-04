Johnny Depp nega agressão a Amber Heard durante julgamento: 'acusação perturbadora'

O ator Johnny Depp negou ter agredido fisicamente a ex-mulher, Amber Heard, nesta terça-feira (19), durante depoimento no julgamento por difamação contra a atriz.

"Houve discussões e coisas assim, mas nunca cheguei ao ponto de bater em Heard de forma alguma", disse Depp ao júri no Tribunal do Condado de Fairfax, em Virgínia. "Eu não bati em nenhuma mulher na minha vida", reforçou o artista.

Depp ainda disse no tribunal que foi um “choque completo” quando, há cerca de seis anos, Heard “fez algumas acusações bastante abomináveis e perturbadoras” sobre violência doméstica.

O julgamento está na segunda semana e deve durar seis.

Processo por difamação

Heard e Depp foram casados de 2015 a 2017. O protagonista de "Piratas do Caribe" processou Heard por difamação após a atriz escrever uma coluna para o The Washington Post em dezembro de 2018, na qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".

Segundo o ator, o processo se deu por Heard sugerir que ele era um agressor, e pede uma quantia de US$ 50 milhões em danos. Em resposta, a atriz entrou com uma ação reivindicando o dobro, US$ 100 milhões, alegando que sofreu "violência física e abuso desenfreados" nas mãos dele.

Os advogados de Heard afirmaram que Depp se tornou um "monstro" devido ao uso de drogas e álcool e agrediu a atriz fisicamente e sexualmente.

Já a defesa de Depp afirmou que essas acusações eram falsas e tiveram um impacto "devastador" na carreira do ator em Hollywood. Ele teve que desistir de seu papel como Capitão Jack Sparrow em "Piratas do Caribe" e foi cortado da série "Animais Fantásticos", baseada no livro da autora de Harry Potter, J.K. Rowling.