Irmã de Johnny Depp relata que eles eram agredidos pela mãe na infância

A irmã do ator Johnny Depp, Christi Dembrowski, revelou que os dois eram agredidos constantemente pela própria mãe, Sue Palmer, quando eram crianças. A declaração teria sido dada pela mulher durante o julgamento de difamação movido por Depp contra a ex-esposa, Amber Heard.

"Nós corríamos e nos escondíamos. Ela batia e jogava coisas na gente", disse Dembroswki nessa terça-feira (12). Ela também disse o irmão nunca tentou revidar os abusos. As informações são da Revista Quem, com base no site Just Jared.

Christi disse que a vida na casa da família não era boa. A irmã do ator ainda pontuou que ela e Johnny decidiram que "nunca mais" repetiriam o que viveram na infância, com abusos e violência.

A mãe de Johnny Depp morreu em maio de 2016, aos 81 anos. O falecimento ocorreu dias antes de Amber Heard e Johnny começarem o divórcio.

Acusações de Amber Heard

Os advogados de Amber Heard afirmaram nesta terça-feira (12) que a atriz viveu um inferno durante seu casamento com Johnny Depp, ator convertido, segundo eles, em um "monstro" pelo consumo de drogas e álcool, com "ataques de raiva" que terminaram em agressões verbais, físicas e sexuais.

Ambos se acusam de difamação em um julgamento perto de Washington que partiu de uma coluna publicada no Washington Post em 2018, na qual Amber Heard se descreveu como uma "vítima de violência doméstica" assediada pela sociedade após ter denunciado Depp dois anos antes.

Os advogados do ator de "Piratas do Caribe" denunciam acusações falsas que tiveram um efeito "devastador" em sua carreira.