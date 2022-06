Ezra Miller estaria abrigando mulher e três crianças em fazenda com armas, diz revista

O ator Ezra Miller é alvo de nova polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (23). Uma publicação da revista Rolling Stone revelou que o ator hospedou uma mulher e três filhos em uma fazenda com armas e maconha.

De acordo com a revista, as crianças têm entre 1 e 5 anos de idade, e um deles teria até encontrado uma bala perdida pelo local e colocado na boca.

À revista, a própria mulher revelou que Ezra a ajudou a sair de um relacionamento extremamente abusivo e garantiu “um ambiente seguro” para sua família.

“Eles podem ter armas de fogo para autodefesa, mas estão armazenadas em uma parte da casa em que as crianças nunca entram”, disse ela.

O pai das crianças rebateu as acusações e disse não ter contato com as crianças desde março deste ano, quando o ator as ajudou a deixar a região em que moravam. “Estou com uma sensação ruim no estômago. Quero buscar meus filhos, eles significam o mundo para mim”, desabafou ele.