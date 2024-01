Ex-namorada de Dinho, do Mamonas Assassinas, desabafa sobre pressão por luto eterno pelo cantor

A ex-namorada de Dinho, Valéria Zopello, publicou um desabafo no Instagram sobre a narrativa de estar em "luto eterno" pelo vocalista da banda Mamonas Assassinas, que faleceu em um acidente aéreo em 1996. Nesta quarta-feira (3), afirmou que apesar de continuar amando o cantor, seguiu em frente com a própria vida.

"Se sou feliz? Claro! Se ainda lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem, nos desejam", escreveu.

Veja também

No início da publicação, a fotógrafa colocou em pauta o que a "mídia" escreveu sobre ela. "Não me sinto na obrigação de 'dar satisfações' sobre minha vida, mas em nome do carinho que recebo há quase 30 anos, de forma tão gratuita e genuína, resolvi me manifestar sobre tudo isso", explicou.

Mesmo tendo uma história de vida intensa, ela não se considera "especial" ou em "luto eterno". Valéria negou morar na "região do acidente", afirmando que nasceu na Serra da Cantareira, sendo esse o lugar dela. "Não vendo flores no local do acidente, mas tenho um orquidário e atendo a minha região com plantas lindas e que me trazem um prazer enorme".

Valeria Zopello Ex-namorada de Dinho "Dizem que nunca mais encontrei um amor, o que é uma bobagem! Conheci homens maravilhosos ao longo de minha jornada, que me amaram, que amei, que construímos juntos, memórias afetivas inesquecíveis. Cada um em seu tempo e lugar. Não ter tido filhos, em parte foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte".

Confira nota na íntegra

"Há muitas pessoas querendo saber como estou, como vai minha vida, se o que a mídia diz é verdade ou não...

Pois bem, inicialmente não me sinto na obrigação de "dar satisfações" sobre minha vida, mas em nome do carinho que recebo há quase 30 anos, de forma tão gratuita e genuína, resolvi me manifestar sobre tudo isso.

Eu sou humana, e não diferente de todos vocês. Tive uma história de vida intensa, bem vivida, mas isso não torna quem sou por dentro "especial", ou "em luto eterno", ou que me leve a tomar decisões fora do comum.

Sim, namorei um dos homens mais lindos, talentosos, desejados e engraçados do Brasil. Sim, nosso Amor sempre foi verdadeiro e fortíssimo, e o levarei comigo eternamente, como o Amor deve ser. Sim, fui extremamente famosa, mas saibam que a fama é efêmera, e que tem ônus e bônus. Hoje sinto um alívio imenso por não precisar mais expor minha imagem e que usufruo desse direito, mantendo minha vida particular o mais privada possível. Não me agrada mais a exposição extrema.

Sou fotógrafa e morei na Europa por alguns anos fotografando automobilismo, esporte do qual fiz parte por mais de 20 anos. Também viajei por mais de 30 países como fotógrafa, em alguns, em missão de paz, o que me trouxe uma abertura imensa de consciência, assim como vivências inesquecíveis, que mais uma vez me levaram ao lugar onde entendo que não sou especial. Sou apenas um grão de areia nesse mundão. Humildade é algo muito especial, que nos coloca em nosso devido lugar. Humildade é totalmente diferente de humilhação, vale frisar.

Tenho uma agência de elenco e trabalho com publicidade e cinema, o que vem me trazendo sustento por quase 25 anos.

Não moro no local do acidente. Eu nasci na Serra da Cantareira e aqui é meu lugar. Não vendo flores no local do acidente, mas tenho um orquidário e atendo a minha região com plantas lindas e que me trazem um prazer enorme.

Dizem que nunca mais encontrei um amor, o que é uma bobagem! Conheci homens maravilhosos ao longo de minha jornada, que me amaram, que amei, que construímos juntos, memórias afetivas inesquecíveis. Cada um em seu tempo e lugar. Não ter tido filhos, em parte foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte. Em parte foi resultado da própria caminhada da vida...

Não me arrependo de nenhuma das passagens e momentos que vivi. Não me arrependo de nenhum amor que troquei e sigo trocando. Não me arrependo de ter minha vida privada e não tirar benefício da minha história.

Sigo a bússola do meu coração e consciência para tomar as decisões que cabem melhor em minha vida e me trazem felicidade. Sigo os ensinamentos de meus pais que me trouxeram caráter e bom senso.

Se sou feliz? Claro! Se ainda lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem, nos desejam.

Espero que todos estejam em paz, com a consciência desperta pro que importa de verdade nesta vida, que é curta! Amém. Sejam verdadeiros. Não desistam de seus sonhos. Não se sintam na obrigadação social de serem o que não desejam...

Beijo em cada um."