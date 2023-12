Ex-namoradas de Dinho, do Mamonas Assassinas, não serão retratadas em filme; saiba como elas estão

O filme sobre o Mamonas Assassinas tem previsão de estreia em dezembro nos cinemas, mas a história de Dinho, um dos integrantes do grupo, com suas ex-namoradas, Valéria Zopello e Mirella Zacanini, não será retratada no longa.

Veja também

Na produção, o líder do grupo namora Adriana, personagem fictícia baseada em fatos reais.

Na vida real, o último relacionamento de Dinho foi com Valéria, antes do acidente, em 1996. O relacionamento durou oito meses. Com 32 dias juntos, ele a pediu em casamento.

Com a morte do cantor, Valéria se tornou a viúva oficial da banda, e hoje evita dar entrevistas sobre o assunto, tamanha foi a pressão na época.

Atualmente, a ex-modelo acaba de completar 50 anos. Ela é fotógrafa e criadora de orquídeas. Valéria continua morando na Serra da Cantareira, em São Paulo, mesmo local que o avião que transportava a banda caiu. Ela não casou e nem teve filhos.

Legenda: Valéria atua como fotógrafa Foto: Reprodução/redes sociais

Primeiro namoro

Já Mirella Zacanini namorou com Dinho por quase quatro anos. O término aconteceu logo que o grupo estourou. Dinho teria dito a Mirella que seu empresário o mandou escolher entre a carreira e ela, mas logo depois começou o namoro com Valéria.

Legenda: Mirella e Dinho namoraram por quatro anos Foto: Reprodução/redes sociais

Mirella participou da origem do Mamonas, quando o grupo ainda se chamava Utopia. Valéria ajudou a produzir dois clipes da banda, incluindo o “Pelados em Santos”, música inspirada no namoro dos dois.

Foi ela que pegou emprestada do avô a Brasília amarela, 1977, para servir de cenário. O carro e o clipe viriam a se tornar o maior sucesso da banda.

Atualmente com 47 anos, ela comanda uma academia cristã de artes voltada para o público infantil. Assim como Valéria, Mirella não casou e nem formou família