Bárbara Borges vai atuar em nova novela com Iran Malfitano

A atriz Bárbara Borges vai atuar com o namorado, o também ator Iran Malfitano, em uma nova novela da Record, ainda sem data de estreia. Eles farão um par romântico. A informação é do colunista Flávio Ricco, do R7.

O folhetim se chamará “Rainha da Pérsia”, e terá como protagonistas Nathalia Florentino e Carlo Porto. Bárbara e Iran serão coadjuvantes. Cenas da novela devem ser gravados no Marrocos, em 2024.

Bárbara e Iran atuaram juntos pela última vez em “Malhação”, na Globo, em 2002. Eles iniciaram o namoro após participarem do reality show da Record “A Fazenda 14”, em 2022.