Enquete BBB 26: resultado final indica brother eliminado com 58%
O participante mais votado pelo público deixará a casa na noite desta terça-feira (3).
O empreendedor e diretor de escola Brigido deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. O participante aparece com 58% dos votos no fim da tarde desta terça-feira (3).
Em seguida, a jornalista Ana Paula é observada com 24,1%. Já o produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o terceiro mais votado na enquete, com 17,9% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.
Ao todo, a enquete concentra mais de 18,5 mil votos. Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.
Como foi a formação do terceiro Paredão?
A dinâmica dessa semana para o paredão contou com um indicado pelo líder, os dois mais votados pela casa e um emparedado pelo consenso dos três Big Fones. Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder).
Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss. Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.
Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.