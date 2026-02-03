Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Enquete BBB 26: resultado final indica brother eliminado com 58%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na noite desta terça-feira (3).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem com os três emparedados da semana do BBB 26.
Legenda: Ana Paula, Brigido e Leandro estão no terceiro paredão do BBB 26.

O empreendedor e diretor de escola Brigido deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. O participante aparece com 58% dos votos no fim da tarde desta terça-feira (3).

Em seguida, a jornalista Ana Paula é observada com 24,1%. Já o produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o terceiro mais votado na enquete, com 17,9% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Imagem da enquete do 3º paredão do BBB 26.
Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa.
Foto: Reprodução.

Ao todo, a enquete concentra mais de 18,5 mil votos. Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality

Como foi a formação do terceiro Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com um indicado pelo líder, os dois mais votados pela casa e um emparedado pelo consenso dos três Big Fones. Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder). 

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss. Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.

