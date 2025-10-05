Dança dos Famosos deste domingo (5) tem apresentações de funk
Quadro faz parte do "Domingão com Huck"
A "Dança dos Famosos" contará com apresentações no ritmo de funk neste domingo (5). O quadro começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo.
Haverá apresentações de: Allan Souza Lima, Alvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa. Esse grupo fará a terceira e última dança nesta fase. Eles vão buscar o máximo de pontos possíveis.
Veja também
Os quatro casais com as menores notas vão para repescagem, no dia 19 de outubro.
Eduardo Sterblitch é o jurado artístico convidado e, ao lado os jurados fixos, avaliará cada performance.
Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (5)?
A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.