Dança dos Famosos deste domingo (5) tem apresentações de funk

A "Dança dos Famosos" contará com apresentações no ritmo de funk neste domingo (5). O quadro começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo.

Haverá apresentações de: Allan Souza Lima, Alvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa. Esse grupo fará a terceira e última dança nesta fase. Eles vão buscar o máximo de pontos possíveis.

Veja também Zoeira D4vd é removido do lollapalooza Brasil após caso de adolescente morta Zoeira Thaynara OG encontra carteira com bolão de dinheiro em avião em Fortaleza

Os quatro casais com as menores notas vão para repescagem, no dia 19 de outubro.

Eduardo Sterblitch é o jurado artístico convidado e, ao lado os jurados fixos, avaliará cada performance.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (5)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.