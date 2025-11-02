Dança dos Famosos deste domingo (2/11) tem Angélica como jurada

A "Dança dos Famosos" terá apresentações no estilo sertanejo no "Domingão com Huck" de hoje (2). Nesta semana, a apresentadora Angélica será a jurada convidada, sendo responsável por avaliar as performances de Allan Souza Lima, Alvaro, Duda Santos, Silvero Pereira e Wanessa.

Durante a participação, ela comentará sobre seu novo programa, o "Angélica Ao Vivo", exibido às quintas-feiras no GNT.

O programa ainda contará com Zeca Pagodinho como atração musical. Ele cantará ao vivo ao lado de sua banda, com os clássicos de sua carreira.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (2)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.