Cristina Mortágua diz que perdeu o 'prazer de viver' e que está 'doente das emoções'

A ex-Fazenda Cristina Mortágua, de 53 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde mental. No texto, publicado na última segunda-feira (16), ela diz que está "doente das emoções" e afirmou não ter onde morar. A série de posts preocupou os seguidores da ex-modelo, que deixaram comentários de apoio na publicação.

Em entrevista à revista Quem nesta quarta-feira (18), ela afirmou que a relação com a mãe tem sido difícil. "Não vou me matar, mas está insustentável. Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar. Só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo mas preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa, porque estou doente das emoções", disse.

"As emoções não podem ser mais fortes que o meu corpo físico. Quero muito morar longe da agitação, quem sabe num campo. Não consigo ouvir músicas muito altas, tiros também, e muitos fogos às 6 da manhã. Eu tenho o meu apartamento, mas não suporto conflitos sociais exagerados", explicou.

A ex-mulher do jogador Edmundo disse ainda estar "cansada, física, espiritual e emocionalmente". "Não tenho prazer de viver. Não sinto vontade de me matar, acho que até preferia [morrer]. Eu tenho depressão, ansiedade e PAS, ou seja, eu sou uma pessoa altamente sensível aos excessos externos. Tenho pavor de festas, festivais, roupas incômodas e lastex, entre outras coisas. Dói na alma. O último médico que eu fui falou sobre a possibilidade de autismo grau 1, mas eu não tenho como me tratar", afirmou.

Segundo ela, a personalidade "narcisista" da mãe faz o seu quadro de saúde se agravar. "Ela é narcisista, eu estou de cama, e ela reclama 24 horas por dia de conta para pagar, que o Alexandre a cada hora inventa um problema, e eu fico no fogo cruzado. Eu não fiz filho sozinha. Eu vivo com medo de tudo 24 horas por dia, mas, em vez de acolhimento, eu só recebo crítica. Sei que preciso de terapia, mas, no momento, não tenho como fazer", contou.

Ajuda financeira

Sobre as obrigações financeiras, a ex-modelo diz consegue se sustentar "razoavelmente". "Porque não pago aluguel e condomínio. E os meus trabalhos não me dão paz pra produzir", comentou.

Mortágua já havia pedido ajuda financeira anteriormente nas redes sociais. Em 2021, ela lançou uma vaquinha online para arrecadar R$ 17 mil. Na época, a ex-Fazenda disse que estava desempregada e precisava cuidar da saúde física e mental.

"Estou sem dinheiro e cheguei a pedir ajuda porque é um caso de doença. Me mandaram procurar o SUS e eu apaguei os posts. Vou sobreviver a dor do jeito que Deus quiser. Tem gente que só dá valor ao dinheiro ou depois que a pessoa morre", disse, à época.