Cristiano Ronaldo anuncia transmissão ao vivo de show de Luan Santana em seu canal no YouTube

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo pegou seus seguidores de surpresa nesta sexta-feira (22) ao anunciar que transmitirá ao vivo, em seu canal oficial no YouTube, um show de Luan Santana.

O craque, que soma mais de 76 milhões de inscritos na plataforma, confirmou que a apresentação será exibida diretamente de Portugal, no sábado (23), a partir das 16h30. O anúncio foi feito em vídeo publicado no Instagram do jogador.

A novidade chega em um momento marcante da carreira do sertanejo. Luan Santana inicia na próxima semana uma série de quatro shows em Portugal, com expectativa de público superior a 100 mil pessoas.

O sucesso tem sido tão grande que três das apresentações já estão com ingressos esgotados, consolidando a força do cantor brasileiro no mercado europeu.

A relação entre os dois não é recente. Na virada de 2023 para 2024, Cristiano Ronaldo já havia convidado Luan para se apresentar em uma festa particular de réveillon. Como forma de agradecimento, o camisa 7 presenteou o artista com um relógio de luxo da Rolex, avaliado em cerca de R$ 430 mil.