Cristiano Ronaldo anuncia transmissão ao vivo de show de Luan Santana em seu canal no YouTube
Craque português surpreendeu os fãs ao revelar que exibirá apresentação do cantor brasileiro em Portugal
O jogador de futebol Cristiano Ronaldo pegou seus seguidores de surpresa nesta sexta-feira (22) ao anunciar que transmitirá ao vivo, em seu canal oficial no YouTube, um show de Luan Santana.
O craque, que soma mais de 76 milhões de inscritos na plataforma, confirmou que a apresentação será exibida diretamente de Portugal, no sábado (23), a partir das 16h30. O anúncio foi feito em vídeo publicado no Instagram do jogador.
A novidade chega em um momento marcante da carreira do sertanejo. Luan Santana inicia na próxima semana uma série de quatro shows em Portugal, com expectativa de público superior a 100 mil pessoas.
O sucesso tem sido tão grande que três das apresentações já estão com ingressos esgotados, consolidando a força do cantor brasileiro no mercado europeu.
A relação entre os dois não é recente. Na virada de 2023 para 2024, Cristiano Ronaldo já havia convidado Luan para se apresentar em uma festa particular de réveillon. Como forma de agradecimento, o camisa 7 presenteou o artista com um relógio de luxo da Rolex, avaliado em cerca de R$ 430 mil.