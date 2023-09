Chris Evans casa com atriz luso-brasileira Alba Baptista em cerimônia secreta, diz site

O astro do cinema Chris Evans, 42, o 'Capitão América', se casou com a atriz luso-brasileira Alba Baptista, 26, em uma cerimônia secreta. A informação foi publicada na coluna Splash do Portal Uol, que por sua vez, atribuiu a notícia ao jornal Page Six.

Segundo a publicação, o casamento teve apenas a presença de amigos próximos e familiares. A festa aconteceu em Boston, perto da casa onde o casal mora.

Outro detalhe revelado sobre a união foi que os convidados assinaram acordos de confidencialidade e tiveram os celulares "confiscados" para evitar vazamentos de fotos.

Legenda: O casal disse “sim” no sábado (9), em uma cerimônia íntima que aconteceu em Massachusetts, Boston, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Instagram

Outros atores e famosos de Hollywood estiveram presentes na comemoração, como colegas de Chris na franquia os 'Vingadores', Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner, que se recuperou após sofrer um grave acidente com uma máquina de limpar neve no início do ano.

Relação

O casal está junto desde meados de 2021. Os dois só assumiram a relação publicamente no ano passado.

Alba é protagonista da série "Warrior Nun" (Netflix) e é filha de pai brasileiro com mãe portuguesa. Sua mãe, que é tradutora, foi ao Rio de Janeiro a trabalho, onde conheceu o pai da atriz, um engenheiro mecânico.

A família viajava bastante, por conta da profissão do pai. Alba é a mais nova de três irmãos. Por isso, a atriz passou a maior parte de sua vida em Lisboa, capital de Portugal.