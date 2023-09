Isabele Temoteo prestigia desfile de brasileira na semana de moda de Nova York

A influenciadora digital Isabele Temoteo, esposa do cantor Xand Avião, prestigiou, sábado (9), o desfile de Patricia Bonaldi, única estilista brasileira na semana de moda de Nova York.

“Que desfile! Quanto orgulho em ver de pertinho uma marca brasileira ganhar o mundo dessa maneira grandiosa sem perder a sua essência e valorizando sempre as suas origens”, escreveu Isa sobre o desfile em seu Instagram, ao compartilhar com os seguidores o look usado para o evento fashion.

Assuntos relacionados

“Patricia Bonaldi, não canso de dizer o quanto sou sua fã. Você nos inspira a sermos mulheres poderosas e nos deixa lindas e sofisticadas com suas roupas deslumbrantes”, acrescentou a esposa de Xand.

Isabele estava acompanhada da empresária cearense Ana Carolina Fontenele, que assinou as joias do desfile.

Celebridades como Bianca Andrade, Luciana Gimenez, Kelly Piquet, Malu Borges e Maria Braz também participaram do evento.