Comentarista da Globonews passa mal ao vivo e deixa estúdio

O comentarista do canal de tecnologia da Globonews, Thássius Veloso, passou mal e precisou interromper o seu comentário durante uma transmissão ao vivo no telejornal da edição do Meio-Dia, neste domingo (10).

Próximo das 13h, ele comentava a decisão da China em proibir que servidores públicos tenham iPhone, como uma medida para tentar impedir a dependência de tecnologia estrangeira, quando precisou parar e pedir para se retirar.

O comentarista de tecnologia da GloboNews teve uma indisposição ao vivo e a Leilane Neubarth teve que chamar o intervalo pic.twitter.com/mXgWnL6Bnz — tulio (@tulio) September 10, 2023

"Leilane, eu não estou me sentindo bem aqui. Posso continuar depois?", indagou Thássius à apresentadora Leilane Neubarth.

"Você está mal?", perguntou ela.

"Agora estou mais ou menos. Me desculpem", finalizou o comentarista antes de deixar o estúdio.