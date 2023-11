Bela Gil revela motivo para o fim do casamento de 19 anos

A apresentadora Bela Gil revelou o motivo do término do casamento de 19 anos com JP Demasi. Eles anunciaram o fim do relacionamento em janeiro desse ano.

“Um dos motivos foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Eu queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Eu queria escolher o que vou comer. Foi a primeira vez na minha vida que me coloquei à frente. Coloquei os meus desejos, as minhas vontades, mas é difícil assumir isso”, disse ela no podcast “Desculpa Alguma Coisa”, de Tati Bernardi.

Apesar do fim, Bela explicou que ela e JP são um ex-casal que “se dá muito bem”. “A gente continua com uma parceria no trabalho, somos sócios no restaurante, temos outras sociedades. E eu acho isso maravilhoso. Temos dois filhos também”.