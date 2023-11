Filha de Gloria Pires rebate críticas após expor mansões dos pais: ‘somos ricos’

Antonia Morais, filha da atriz Gloria Pires e do cantor Orlando Morais, rebateu as críticas que recebeu após exibir os detalhes luxuosos das mansões da família. “Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado”, disse ela, à Folha de S. Paulo.

“Não liguei para o que falaram. Foi um dinheiro trabalhado. Eles [Gloria Pires e Orlando Morais] ralam desde muito cedo”, continuou.

Antonia mostrou no TikTok a casa da família em Angra do Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília. “As pessoas têm que curtir um pouco mais a vida. Tem que levar as coisas menos a sério, sabe? O TikTok é um lugar de leveza e acho que não tem nada de errado eu querer mostrar a minha casa. Mostrei e está tudo certo”, disse ainda a atriz e cantora.