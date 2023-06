Atriz Heloísa Périssé anuncia fim de contrato com a TV Globo

A atriz Heloísa Périssé encerrou o contrato com a TV Globo após 24 anos na emissora. Atualmente ela está no elenco da “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Huck”, e pode ser vista em “Cine Holliúdy’.

“Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos”, disse a atriz em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Em entrevista à Patrícia Kogut, Heloísa Périssé falou sobre o que acha de casamento aberto e disse não acreditar nesse tipo de relação para ela.

“Não acredito em um relacionamento aberto para mim. No meu modo de ser, acho uma coisa complicada. Eu não teria cabeça para isso, não. Acho um risco muito grande de alguém sair machucado. Você tem que ter muito desapego, e eu não tenho desapego com o meu marido”, explicou ela, casada com o diretor Mauro Farias.

Contrato encerrado

Há alguns dias, Isabelle Drummond e Vanessa Giácomo também encerraram seus respectivos contratos com a Globo. Ambas vão se dedicar a novos projetos em plataformas de streaming.