Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

A maternidade costuma mudar a forma como enxergamos o mundo, e, no caso da arquiteta Paula Cruz, essa transformação veio acompanhada de um novo propósito: criar brinquedos que unissem diversão, estímulo e carinho. Assim nasceu a Brinque Sambê, marca cearense especializada em painéis sensoriais infantis personalizados, que encantam famílias e estimulam o desenvolvimento dos pequenos.

“Sempre tive o sonho de empreender e criar brinquedos, mas foi depois de ter meus meninos, Bernardo e Samuel, que criei coragem e fui inspirada a criar a Brinque Sambê, que surgiu dessa busca de criar brinquedos que, além de divertidos, estimulassem os sentidos, as habilidades cognitivas e a autonomia das crianças, e que também fossem cheios de afeto”, conta Paula.

A arquiteta explica que desde o início a proposta era criar brinquedos únicos e personalizados, pensados para cada criança.

Formada em arquitetura há 11 anos, Paula se orgulha da trajetória que construiu antes de mergulhar no novo negócio. “Acho que tudo que aprendi e vivenciei na arquitetura foi fundamental para a criação de cada brinquedo da Sambê. Não exerço mais a arquitetura de maneira integral, mas faço, sim, alguns projetos que me desafiam e me instigam como profissional.”

Ao lado do marido e sócio, Iury Cruz, Paula conduz o negócio com dedicação e parceria. "Eu sou responsável pela criação e produção dos painéis e brinquedos sensoriais, e ele é responsável pela criação e produção de conteúdo para o Instagram, além de cuidar da parte administrativa, das compras e dos envios. Amamos sonhar e crescer juntos!".

Brinquedos com propósito e afeto

Legenda: Com madeira, brinquedos e criatividade, Paula transforma itens em brinquedos sensoriais. Foto: Arquivo pessoal.

O diferencial da Sambê está em cada detalhe feito à mão, refletindo o cuidado e o amor que a família coloca nas peças. "Cada painel é único, pois acreditamos que cada criança é única. Escolhemos as atividades, cores e personalizamos do jeitinho que cada mãe planeja para seu filho. Os painéis sensoriais e brinquedos unem diversão, desenvolvimento e muito afeto".

Painéis personalizados e em diferentes tamanhos

Com o tempo, a marca cresceu e diversificou seus produtos. "Iniciei há dois anos e criei três modelos de painéis: o portátil, o médio e o grande. E nesse período, ao ver as necessidades e interesses dos pequenos, criei outros modelos de painéis e brinquedos sensoriais, como a Mesinha Sensorial, o Baú Sensorial, as Casinhas Baús, Painéis Gigantes e o Painel Cavalete. Amo projetar e criar coisas novas e que encantem os pequenos e as suas mamães".

A marca segue o lema “cada painel é único, pois cada criança é única” e oferece produtos personalizados de acordo com a idade e o interesse de cada criança. “Indicamos que a idade ideal para começar a explorar os painéis sensoriais é a partir de 6 meses, quando o bebê já começa a brincar sentado.”

Sucesso nas redes e reconhecimento do público

Hoje, com mais de 90 mil seguidores no Instagram, a Brinque Sambê conquistou espaço e carinho do público.

“Fico muito feliz com os feedbacks que recebo das minhas clientes quando recebem seus pedidos, e grande parte do crescimento da empresa foi por meio dos compartilhamentos de clientes que postam seus filhos brincando nos seus perfis. Principalmente nos lançamentos de brinquedos novos, como foi o caso das Casinhas Baús Sensoriais, que têm feito muito sucesso e cujos posts têm milhões de visualizações".

Trabalho e maternidade lado a lado

Paula acredita que empreender lhe trouxe um dos maiores privilégios: estar presente na rotina dos filhos. “Uma das coisas mais legais é que o meu ateliê é na parte de trás da minha casa. Dou 10 passos e estou no meu ateliê. O que me possibilita participar bem da rotina dos meus meninos. Isso tudo é fundamental para mim. Deixar e buscar na escola, fazer as refeições juntos, acompanhar atividades, como natação, futebol… Tudo isso é maravilhoso".

Com criatividade, sensibilidade e propósito, a arquiteta cearense mostra que é possível transformar a maternidade em um caminho de realização pessoal e profissional, e que, às vezes, os projetos mais lindos nascem do amor que se tem em casa.