Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais. na foto, ela está atrás de uma casinha de madeira, que é um painel sensorial.
Legenda: Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais.
Foto: Arquivo pessoal

A maternidade costuma mudar a forma como enxergamos o mundo, e, no caso da arquiteta Paula Cruz, essa transformação veio acompanhada de um novo propósito: criar brinquedos que unissem diversão, estímulo e carinho. Assim nasceu a Brinque Sambê, marca cearense especializada em painéis sensoriais infantis personalizados, que encantam famílias e estimulam o desenvolvimento dos pequenos.

“Sempre tive o sonho de empreender e criar brinquedos, mas foi depois de ter meus meninos, Bernardo e Samuel, que criei coragem e fui inspirada a criar a Brinque Sambê, que surgiu dessa busca de criar brinquedos que, além de divertidos, estimulassem os sentidos, as habilidades cognitivas e a autonomia das crianças, e que também fossem cheios de afeto”, conta Paula.

A arquiteta explica que desde o início a proposta era criar brinquedos únicos e personalizados, pensados para cada criança.

Veja também

teaser image
Zoeira

Cearenses viralizam com bolo de chocolate e chegam a vender 250 unidades em uma semana

teaser image
Verso

Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Formada em arquitetura há 11 anos, Paula se orgulha da trajetória que construiu antes de mergulhar no novo negócio. “Acho que tudo que aprendi e vivenciei na arquitetura foi fundamental para a criação de cada brinquedo da Sambê. Não exerço mais a arquitetura de maneira integral, mas faço, sim, alguns projetos que me desafiam e me instigam como profissional.”

Ao lado do marido e sócio, Iury Cruz, Paula conduz o negócio com dedicação e parceria. "Eu sou responsável pela criação e produção dos painéis e brinquedos sensoriais, e ele é responsável pela criação e produção de conteúdo para o Instagram, além de cuidar da parte administrativa, das compras e dos envios. Amamos sonhar e crescer juntos!". 

Brinquedos com propósito e afeto

paula segurando painel de madeira com itens que transformam a madeira em um painel sensorial. ela veste roupa preta e sorri.
Legenda: Com madeira, brinquedos e criatividade, Paula transforma itens em brinquedos sensoriais.
Foto: Arquivo pessoal.

O diferencial da Sambê está em cada detalhe feito à mão, refletindo o cuidado e o amor que a família coloca nas peças. "Cada painel é único, pois acreditamos que cada criança é única. Escolhemos as atividades, cores e personalizamos do jeitinho que cada mãe planeja para seu filho. Os painéis sensoriais e brinquedos unem diversão, desenvolvimento e muito afeto". 

Painéis personalizados e em diferentes tamanhos

Com o tempo, a marca cresceu e diversificou seus produtos. "Iniciei há dois anos e criei três modelos de painéis: o portátil, o médio e o grande. E nesse período, ao ver as necessidades e interesses dos pequenos, criei outros modelos de painéis e brinquedos sensoriais, como a Mesinha Sensorial, o Baú Sensorial, as Casinhas Baús, Painéis Gigantes e o Painel Cavalete. Amo projetar e criar coisas novas e que encantem os pequenos e as suas mamães". 

A marca segue o lema “cada painel é único, pois cada criança é única” e oferece produtos personalizados de acordo com a idade e o interesse de cada criança. “Indicamos que a idade ideal para começar a explorar os painéis sensoriais é a partir de 6 meses, quando o bebê já começa a brincar sentado.”

Sucesso nas redes e reconhecimento do público

Hoje, com mais de 90 mil seguidores no Instagram, a Brinque Sambê conquistou espaço e carinho do público.

“Fico muito feliz com os feedbacks que recebo das minhas clientes quando recebem seus pedidos, e grande parte do crescimento da empresa foi por meio dos compartilhamentos de clientes que postam seus filhos brincando nos seus perfis. Principalmente nos lançamentos de brinquedos novos, como foi o caso das Casinhas Baús Sensoriais, que têm feito muito sucesso e cujos posts têm milhões de visualizações". 

Trabalho e maternidade lado a lado

Paula acredita que empreender lhe trouxe um dos maiores privilégios: estar presente na rotina dos filhos. “Uma das coisas mais legais é que o meu ateliê é na parte de trás da minha casa. Dou 10 passos e estou no meu ateliê. O que me possibilita participar bem da rotina dos meus meninos. Isso tudo é fundamental para mim. Deixar e buscar na escola, fazer as refeições juntos, acompanhar atividades, como natação, futebol… Tudo isso é maravilhoso". 

Com criatividade, sensibilidade e propósito, a arquiteta cearense mostra que é possível transformar a maternidade em um caminho de realização pessoal e profissional, e que, às vezes, os projetos mais lindos nascem do amor que se tem em casa.

Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais. na foto, ela está atrás de uma casinha de madeira, que é um painel sensorial.
Zoeira

Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Redação
Há 1 hora
Foto da logotipo do restaurante de fast food Burger King em um prédio marrom, acompanhados de um céu azul claro e brilhante.
Zoeira

Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

A ação acontece na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra colagem com fotos de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, participante de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 29 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação
29 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr. juntos em uma selfie.
Zoeira

Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem do artista. Homem negro veste roupa branca e usa óculos escuros.
Zoeira

Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação
28 de Outubro de 2025
Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais
Zoeira

Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O fã chegou a deixar alguns pertences aos cuidados da cantora enquanto foi fumar.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher sorridente usando óculos escuros, blusa azul e roupa amarela, tirando selfie com celular, ao lado de um policial da DEIC no interior de uma casa.
Zoeira

Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
Dulce María cantando. ela tem 39 anos e espera o segundo filho.
Zoeira

Dulce María anuncia segunda gravidez

Cantora mexicana revelou a novidade e exibiu a barriga pela primeira vez em ensaio fotográfico.

Redação
28 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr em anúncio de namoro nas redes sociais.
Zoeira

Virginia e Vini Jr. assumem relacionamento nas redes sociais

Entre idas e vindas, o casal comemorou o marco no quarto de um hotel, com balões em formato de coração e pétalas de rosas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Homem jovem sorridente sentado em um banco de parque, segurando uma bebida com canudo e fazendo gesto de telefone com a mão. Fundo com árvores e espaço urbano.
Zoeira

Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações por 'pegadinhas'

Uma das vítimas do humorista desenvolveu síndrome do pânico e perdeu o emprego.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
imagem mostra o palco do criança esperança. ao fundo, a plateia. no palco, as apresentadoras ao lado de renato aragão. ao microfone, o cearense samuel macedo.
Zoeira

Fotógrafo cearense participa de homenagem a Renato Aragão no 'Criança Esperança'

Samuel Macedo contou a própria história durante o especial desta segunda-feira (27).

Redação
28 de Outubro de 2025
Marcela e Dado Dolabella.
Zoeira

Marcela desiste de denunciar Dado Dolabella por agressão após ‘acordo’, diz advogado

Advogado desistiu do caso por não concordar com acordo.

Redação
27 de Outubro de 2025
Foto de Vittor Fernando ao lado de Gabriel Fuentes em cama de hospital.
Zoeira

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofrem tentativa de assalto e são alvejados por tiros

O casal de atores retornava do Rio de Janeiro.

Redação
27 de Outubro de 2025
Thiago Nigro e Maíra Cardi em alto mar sorindo e se olhando.
Zoeira

Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro sai da UTI

Eloáh nasceu no último domingo (26) com dificuldade respiratória.

Redação
27 de Outubro de 2025
Alana Cabral à esquerda, caracterizada como Joélly, e Sophie Charlotte à direita, como Gerluce. As duas estão conversando seriamente.
Zoeira

Em Três Graças, Joélly vai vender filha para rede de tráfico humano

A atitude da adolescente irá causar uma reviravolta na trama.

Redação
26 de Outubro de 2025
Cantora Lily Allen e o ator David Harbour
Zoeira

Lily Allen lança 'West End Girl' e expõe traição de David Harbour

Novo álbum da cantora britânica aborda separação e traições após o divórcio com o ator de “Stranger Things”.

Redação
26 de Outubro de 2025
Virginia esteve no estádio acompanhada da amiga, Duda Freire
Zoeira

Virginia Fonseca assiste clássico do Real Madrid em Madri

Influenciadora curtiu o jogo no Santiago Bernabéu ao lado de amiga e reforçou rumores sobre suposta relação com Vini Jr.

Redação
26 de Outubro de 2025
foto do repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, em matéria da série Mentes Digitais.
Zoeira

Fantástico estreia 2º temporada da série 'Mentes Digitais' neste domingo (26)

A reportagem revela como drones voadores atuam em sincronia na chamada inteligência coletiva.

Redação
26 de Outubro de 2025
Laércia Dantas mora em Picos e viralizou nas redes sociais
Zoeira

Saiba quem é Laércia Dantas, dona do bordão 'Garçom, tem Pitú?'

A cantora piauiense transformou um momento espontâneo em um dos virais mais comentados do país e conquistou fãs e celebridades

Redação
26 de Outubro de 2025
Eloáh é a 3ª filha da Maíra Cardi
Zoeira

Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro nasce e vai para a UTI

A bebê Eloáh apresentou dificuldades respiratórias após o parto, e Maíra pediu orações pela recuperação da filha.

Redação
26 de Outubro de 2025