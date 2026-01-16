Amigo aposta em romance de Jonas Sulzbach no BBB 26

Veterano do BBB 26, Jonas Sulzbach, de 39 anos, começou sua nova jornada no reality sem compromisso amoroso e pronto para aproveitar cada momento do confinamento. A possibilidade de um novo romance dentro da casa é vista como bastante provável por Lucas Gil, influenciador e amigo próximo do participante.

De acordo com Lucas em entrevista à Quem, Jonas não descarta se envolver caso surja alguém que desperte interesse. “Acho que sim, tem grandes chances. Se tiver alguém interessante, ele vai com tudo”, disse o amigo. A postura não seria novidade: no BBB 12, Jonas se envolveu com Monique Amin e Renata Dávila. “Ele deixou bem claro que estava solteiro e que iria se divertir lá dentro”, completou.

Além do campo afetivo, Jonas também chama atenção pelo preparo físico. Na primeira prova de resistência da edição, que valia a liderança, ele permaneceu cerca de 26 horas na disputa, desistindo apenas após longa batalha contra Alberto Cowboy.

Mente forte

Parceiro de treinos, Lucas destacou a força mental e a resistência do amigo fora da casa. “Já corremos provas de 75 km juntos e ele não desiste. O Jonas acabou de fazer uma das maiores maratonas do mundo, a maratona de Nova York, mesmo com uma lesão no quadril. Ele treinou e sofreu do começo ao fim. Ele tem uma mente muito forte”, afirmou.

Para o influenciador, a experiência prévia no reality é outro diferencial importante. “Ele já passou por lá e sabe como funciona. Não tem medo do jogo, gosta do embate e é supercompetitivo”, avaliou.

Lucas também ressaltou um lado mais reservado de Jonas, que pode conquistar o público ao longo do programa. “Ele ajuda muita gente sem dizer nada. É uma pessoa caridosa e super-humana. Se ele mantiver a calma e for a pessoa que ele é aqui fora, será o campeão dessa edição”, finalizou.