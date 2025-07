Amiga de Preta Gil, Jude Paulla registra encontro com a mãe da artista

A DJ Jude Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, mostrou nas redes sociais, na segunda-feira (28), que almoçou com Sandra Gadelha, mãe da artista. A cantora faleceu no último dia 20 de julho.

“Hoje almocei com Drãozinha! Nós conversamos muito, lembramos o tempo todo do nosso grande amor. Ela está bem amparada e mais reservada", escreveu a influenciadora.

Preta Gil foi a segunda filha que Sandra perdeu. Em 1990, o primogênito, Pedro Gil, morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro.

Preta morreu em Nova York, onde passava por um tratamento experimental para o câncer. Na sexta-feira (25), aconteceu o velório da artista, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Sandra, que inspirou a música “Drão”, de Gilberto Gil, esteve presente no local, para se despedir da filha. Ela ainda é mãe de Maria Gil, que cuida da agenda de shows do pai.

Veja também É Hit Autor de hit do TikTok, funkeiro famoso nos anos 2000 morre após contrair bactéria rara Zoeira Regina Casé cumpre pedido de Preta Gil e visita família de Kanalha, affair da cantora Zoeira Influenciadora apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia quebra o silêncio

Amizade com Preta Gil

Jude era uma das amigas mais próximas de Preta. Ela, inclusive, deixou o trabalho no Brasil para acompanhar a cantora nos Estados Unidos. A DJ chegou a narrar nas redes sociais como foram os últimos momentos da artista antes da morte.

"A sua última palavra foi perguntando onde eu estava, voltei, falei que tinha ido passar seu perfume para ir para o Brasil e te esperava lá, porque você ia no outro voo, mas sairíamos na mesma hora e você piscou para mim, falei que te esperava para gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido para gente comemorar. Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo. Eu cheguei nos EUA com você e estou voltando sem você", escreveu a influenciadora na ocasião.