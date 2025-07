Autor de hit do TikTok, funkeiro famoso nos anos 2000 morre após contrair bactéria rara

Leandro Rogério, conhecido no mundo do funk como Leandro Abusado, morreu nessa segunda-feira (28), aos 40 anos, vítima da Síndrome de Fournier, uma infecção grave e rara. O artista estava internado em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.

Em março, Leandro já havia usado as redes sociais para alertar sobre seu estado de saúde. Visivelmente debilitado, ele relatou que ficou duas semanas com inchaço nas partes íntimas sem saber a causa. “Se não se tratar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer os pedaços de carne. Foi o que aconteceu comigo”, disse ele, em vídeo. Ao procurar o hospital, algumas áreas já estavam necrosadas.

Veja também Zoeira Carolina Dieckmann reflete sobre a dor de perder Preta Gil: 'Vai me fazer muita falta' Zoeira Rafa Kalimann rebate críticas: 'Gasto meu dinheiro do jeitinho que estiver afim'

Síndrome de Fournier

A doença, embora rara, é agressiva. É causada geralmente por bactérias que entram por feridas na pele e se espalham rapidamente.

Em casos como o de Leandro, a infecção exige internação imediata, uso de antibióticos potentes e, muitas vezes, cirurgia.

O cantor chegou a organizar uma vaquinha online para ajudar nos custos do tratamento, que incluíam o uso de fraldas geriátricas e curativos específicos. Ao todo, arrecadou R$ 1.699,56.

Quem era Leandro Abusado?

Leandro ganhou destaque nos anos 2000 ao formar, com a cantora Maysa, o grupo "Leandro e As Abusadas", que se apresentava nos populares bailes da Furacão 2000 e rodou o Brasil em turnê.

Mais recentemente, mesmo longe dos palcos, voltou ao radar das novas gerações por ser um dos autores do hit “Aqui no baile do Egito”, que viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok.

A cantora Maysa lamentou a perda do amigo em publicação nas redes sociais. "Não estou acreditando que você se foi. Ainda bem que consegui te ver, me despedir de você. Minha risada nunca mais será a mesma sem você. Vai com Deus, meu amor", escreveu.