Influenciadora apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia quebra o silêncio

A influenciadora Eduarda Luvisneck se pronunciou, nessa segunda-feira (28), após ter o nome envolvido nos rumores de que seria o novo interesse amoroso de Carlinhos Maia e possível pivô da separação do influenciador com Lucas Guimarães. Duda, como é conhecida nas redes, afirmou estar surpresa com a repercussão e disse que, em breve, dará sua versão dos fatos.

“Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto, e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real. Estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário”, escreveu no perfil no Instagram.

Com mais de 200 mil seguidores no TikTok e cerca de 100 mil no Instagram, Duda já havia aparecido ao lado de Carlinhos Maia em transmissões ao vivo nas redes sociais. Em uma dessas lives, segundo o portal Leo Dias, ele chegou a dizer, em tom descontraído, que estava "apaixonado por ela". Duda respondeu com bom humor: "Convencido, né?".

Apesar da repercussão nas redes, pessoas próximas ao ex-casal garantiram ao portal que não houve traição. A separação, conforme as fontes, teria ocorrido de forma consensual e estaria ligada a uma mudança interna de Carlinhos, que estaria em processo de autoconhecimento e explorando sua bissexualidade. Durante esse período, ele teria se aproximado de Eduarda, o que alimentou as especulações.

Separação

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento após 15 anos com um comunicado, divulgado sábado (26), nas redes sociais.

"Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam", diz o casal na publicação.

Ainda segundo o texto, a decisão não foi tomada recentemente. O casal já havia anunciado uma separação em 2022, mas retomou o casamento meses depois.