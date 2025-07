Regina Casé cumpre pedido de Preta Gil e visita família de Kanalha, affair da cantora

A apresentadora Regina Casé realizou um desejo especial feito por Preta Gil. A atriz e apresentadora viajou até a Bahia para conhecer a família de Danrlei Orrico, o cantor O Kanalha, último relacionamento amoroso de Preta. A visita foi registrada nas redes sociais de Regina e Kanalha.

Em uma das fotos publicadas, Regina aparece ao lado da avó do cantor. Ela escreveu: "Fui fazer o que Preta Gil me pediu para fazer! Mais um presente que ela me deu". A artista contou que passou o dia com a família de O Kanalha, conversando e relembrando momentos ao lado de Preta. "Fiz tudo direitinho como ela me mandou... que gente maravilhosa você trouxe para perto de mim, Preta".

Durante a visita, Regina também provou acarajé preparado pela mãe de Danrlei. Encantada, ela elogiou a culinária e a hospitalidade. "Acarajé ma-ra-vi-lho-so", escreveu. "Dona Jandira, vó de O Kanalha, é uma mina de ouro! A Bahia me entregando tudo que minha alma precisava neste momento", completou a atriz, visivelmente emocionada.

Affair

Preta Gil e O Kanalha começaram a ser apontados como casal no início de 2024. Em julho, a própria cantora confirmou o romance em entrevista à revista Quem. Durante o Carnaval, os dois foram vistos juntos no camarote Expresso 2222, organizado pela família Gil, o que reforçou os rumores sobre o relacionamento.