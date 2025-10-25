Altas Horas, especial Dia das Crianças, recebe Neymar Jr., Ana Castela e convidados

Neste sábado (25), Serginho Groisman entra no clima do Mês das Crianças e dedica todo o programa ao Criança Esperança.

A plateia dessa edição é formada por crianças atendidas pelas instituições beneficiadas pelo projeto.

Entre os convidados estão o jogador de futebol Neymar Jr., acompanhado da esposa Bruna Biancardi, e sua filha, Mavie.

Ele relembra o início da sua trajetória no futebol e fala sobre o trabalho do seu Instituto que atende quase três mil crianças.

Para os mini fãs de sertanejo, em bate-papo, Ana Castela explica como se surpreendeu com o público infantil que abraçou suas canções; além de apresentar o projeto "Turma da Boiadeirinha" e cantar sucessos como “Olha Onde Eu Tô” e “Nosso Quadro.”

O programa também recebe participações especiais como:

Fofão com o clássico “Superfantástico”;

Miguelzinho do Cavaco;

Juju Menotti, filha de Fabiano (César Menotti & Fabiano);

Nat Guaresch, que apresenta “Vamo Pula!”;

Tierry, que mostra com “We Gotta Power”, tema de Dragon Ball Z;

Palavra Cantada.

​O Criança Esperança tem mais de 5 milhões de crianças e jovens beneficiados pelos projetos sociais.

Que horas começa o programa ?

​O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado, na TV Globo.