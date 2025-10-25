Altas Horas, especial Dia das Crianças, recebe Neymar Jr., Ana Castela e convidados
Neste sábado (25) a criançada entra em cena e invade o programa de Serginho Groisman.
Neste sábado (25), Serginho Groisman entra no clima do Mês das Crianças e dedica todo o programa ao Criança Esperança.
A plateia dessa edição é formada por crianças atendidas pelas instituições beneficiadas pelo projeto.
Entre os convidados estão o jogador de futebol Neymar Jr., acompanhado da esposa Bruna Biancardi, e sua filha, Mavie.
Ele relembra o início da sua trajetória no futebol e fala sobre o trabalho do seu Instituto que atende quase três mil crianças.
Para os mini fãs de sertanejo, em bate-papo, Ana Castela explica como se surpreendeu com o público infantil que abraçou suas canções; além de apresentar o projeto "Turma da Boiadeirinha" e cantar sucessos como “Olha Onde Eu Tô” e “Nosso Quadro.”
O programa também recebe participações especiais como:
- Fofão com o clássico “Superfantástico”;
- Miguelzinho do Cavaco;
- Juju Menotti, filha de Fabiano (César Menotti & Fabiano);
- Nat Guaresch, que apresenta “Vamo Pula!”;
- Tierry, que mostra com “We Gotta Power”, tema de Dragon Ball Z;
- Palavra Cantada.
O Criança Esperança tem mais de 5 milhões de crianças e jovens beneficiados pelos projetos sociais.
Que horas começa o programa ?
O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado, na TV Globo.