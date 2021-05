Cearense conta como é viver na cidade brasileira com 97% dos adultos vacinados contra Covid-19

Comércio e parques fechados, praças vazias, dias silenciosos e solitários. Esse cenário tem sido gradualmente modificado no município de Serrana, no interior de São Paulo, após 97,7% da população adulta ter sido imunizada contra o novo coronavírus. Agora, o cearense João de Monte Castro, 56 anos, já consegue ver a terra que o acolhe há mais de 20 anos, lentamente ganhar vida, movimento e alegria.

A alta porcentagem é resultado da iniciativa Projeto S, no qual o Instituto Butantan buscou entender como a aplicação em massa da vacina contra Covid-19 na população adulta de uma cidade poderia modificar o cenário epidemiológico. Ao todo, o município concentrava uma população de aproximadamente 28 mil pessoas acima de 18 anos, destes, 27.150 foram imunizados.

João de Monte Castro Servidor Público A gente já vê as pessoas mais alegres, antes as pessoas estavam muito tristes. A gente está um pouco mais à vontade. Em si, a cidade melhorou. Não está tendo os casos, a intubação de pessoas. Não está mais a correria, mas a cidade passa gente.

No caso de João, a primeira dose da CoronaVac foi aplicada no dia 10 de março e o reforço em 7 de abril. “Estou muito feliz, dá um alívio, porque essa vacina é segura. Tenho certeza que deu certo, tanto que a gente vê o resultado na cidade”, comenta.

A alegria vivida em meio à imunização consegue amenizar os receios e as incertezas que marcaram o período da chegada dos primeiros casos de Covid-19 no município. “Eu mesmo fiquei abismado com a notícia”, diz, ainda surpreso com a velocidade da vacinação.

Mudança na rotina

Legenda: O movimento de pessoas em praças e parque voltou a aumentar de forma gradual depois da imunização dos adultos Foto: Arquivo pessoal

“De casa para o trabalho, do trabalho para casa”, é dessa forma que João explica seus hábitos. No entanto, mesmo com suas características de sujeito caseiro, sentia saudade da calmaria da praça. De poder se sentar no banco, observar o movimento, se divertir com o fluxo de crianças e ver o sol se pôr por trás das árvores e casas.

João de Monte Castro Servidor Público As coisas que gosto de fazer mesmo é final de semana em casa, mas à tarde vou para o parque, dar uma olhada no movimento de gente, minha vida é isso aí.

Porém, mesmo com a liberação dos comércios e a abertura do Parque Ecológico, as festas e eventos similares ainda estão proibidos. Além disso, a população segue recomendada a utilizar álcool em gel, máscara e a respeitar o distanciamento, explica João.

“As autoridades competentes na cidade ainda estão segurando e cobrando os cuidados. O parque tem horário de abrir e de fechar, mas está voltando aos poucos, com segurança”, detalha.

Visita ao sertão

Legenda: O chefe de divisão de espaço público no Parque Ecológico de Serrana agora percebe o aumento do fluxo de moradores pela cidade e por seus pontos turísticos Foto: Arquivo pessoal

O viúvo se mudou para São Paulo ainda em 1999, deixando seus três filhos no município de Icó, no Ceará. Apesar de quase duas décadas de acolhimento em Serrana e estando próximo de receber a honraria de cidadão serranense, o amor pelo Nordeste e por suas raízes segue forte em seu peito.

Em 2020, se organizava para visitar os filhos, mas precisou adiar os planos em decorrência da pandemia. Com a imunização, considera retornar ao fim deste ano, caso ocorra a melhora no cenário dos casos no Ceará.

João de Monte Castro cearense que mora há 20 anos em Serrana (SP) “Talvez no final do ano vá visitar a minha terra, meu Icó e Fortaleza também, que é onde minha filha mora. As coisas vão se acalmar, se Deus quiser vai dar tudo certo"

Projeto do Instituto Butantan

O Projeto S, do Instituto Butantan, contratou pelo menos 400 profissionais de Ribeirão Preto e região para atuar como seguranças, atendentes, enfermeiras e médicos. A vacinação contra o novo coronavírus no município de Serrana iniciou em 17 de fevereiro deste ano e finalizando no dia 11 de abril.

“O município foi dividido em quatro grupos, e a cada semana um dos grupos era vacinado – nas primeiras quatro semanas, com a primeira dose da vacina; nas quatro semanas seguintes, com a segunda dose”, detalha o Instituto Butantan.