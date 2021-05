Ceará recebe mais de 170 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13)

O Ceará recebe, nesta quinta-feira (13), 173.750 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 103.750 são da AstraZeneca e 70 mil da CoronaVac — imunizante esperado para a 2ª dose de idosos de todo o Estado.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), os imunizantes serão utilizados para a primeira e para a segunda aplicação.

O governador Camilo Santana (PT) informou que o voo está previsto para pousar em Fortaleza às 22h, conforme documento enviado pelo Ministério da Saúde (MS).

O chefe do Executivo informou que a remessa de CoronaVac não inclui as 25.019 doses que a Justiça Federal determinou que sejam enviadas imediatamente para garantir o quantitativo necessário para aplicar em idosos com a segunda dose atrasada.

“Não vou descansar um minuto até que todos os cearenses estejam vacinados”, publicou nas redes sociais.

Foto: Reprodução

Escassez

A dificuldade no fornecimento da CoronaVac por parte do Ministério da Saúde atrasou a segunda aplicação em idosos de Fortaleza e pelo menos 13 municípios cearenses.

Houve novas remessas dos imunizantes, mas as doses de CoronaVac recebidas por Fortaleza até esta quarta-feira (12) são insuficientes para cobrir o déficit de 38.872 idosos que não completaram a imunização na Capital.

Com os três últimos lotes enviados, inclusive o recebido nesta quarta, de 11 mil doses, ao todo, 29,8 mil idosos serão vacinados - parte deles em mutirão marcado para esta quinta (13). Assim 9.072 seguirão à espera da 2ª aplicação da vacina só na Capital.