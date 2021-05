Veja lista de idosos agendados para receber 2ª dose da vacina da Covid-19 em Fortaleza

A lista de idosos agendados para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13), em Fortaleza, foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A Capital realiza um mutirão para conter parte do atraso da imunização do grupo prioritário com a CoronaVac.

Cerca de 11 mil doses destinadas à aplicação de 2ª dose em fortalezenses que receberam a Coronavac foram recebidas pela manhã desta quarta-feira (12), conforme informou o prefeito Sarto Nogueira.

Segundo a secretária de Saúde do município, Ana Estela Leite, a força-tarefa desta quinta-feira realiza a aplicação em vários pontos da cidade. A intenção da secretaria é aplicar todas as 11 mil doses durante o mutirão, revelou a titular da pasta.

"Analisamos a pessoa que recebeu a 1ª dose há mais tempo e, também nesse sentido, a pessoa que tem a prioridade por ser mais velha", disse Ana Estela sobre os critérios para a distribuição das segundas doses.

O cronograma de vacinação com o imunizante produzido pelo Butanta foi paralisado em Fortaleza no dia 29 de abril por falta de vacinas para o público-alvo. No dia 1° de maio, o Ceará recebeu 11.600 doses e pôde retomar parte da imunização, mas a remessa foi insuficiente para suprir a demanda.

Diversos municípios cearenses também foram afetados e deixaram de aplicar a segunda dose.

Segundo a SMS, a Capital ficou com cerca de 4,1 mil doses dessa remessa, o que garantiu a imunização de apenas 10% dos idosos acima de 60 anos que tiveram o atraso na vacinação

Suspensão da imunização de grávidas sem comorbidades

Fortaleza suspendeu a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades na 3ª fase da campanha de imunização contra a Covid-19. A medida tem como base a orientação do próprio Ministério da Saúde.

A informação foi dada pela secretaria Ana Estela Leite e vale até que o Centro de Operações de Emergência do Governo do Estado delibere como o processo deve acontecer.

Até então, mesmo com a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a imunização para este público com o uso da AstraZeneca, Fortaleza continuou a vacinação com a imunizante da Pfizer, abrangendo todo o grupo.

Locais de vacinação

A imunização contra o novo coronavírus acontece na modalidade drive-thru e em salas de acolhimento.

Drive-thru:

- Arena Castelão

- Centro de Eventos

- Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Salas de acolhimento para vacinação:

- Cuca Barra

- Cuca Jangurussu

- Cuca José Walter

- Cuca Mondubim

- Sesi Parangaba

- Centro de Eventos (salões Taíba e Jericoacoara)

SERVIÇO

Cadastro pelo site Saúde Digital

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.