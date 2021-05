Ministério da Saúde decide suspender temporariamente vacina AstraZeneca em gestantes e puérperas

A vacinação de gestantes e puérperas com a AstraZeneca está temporariamente interrompida no Brasil, segundo decisão do Ministério da Saúde (MS). Suspensão da aplicação do imunizante foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa (Anvisa), após suspeita de efeito adverso que causou óbito de grávida e feto.

A aplicação dos demais imunizantes em uso no País (CoronaVac e da farmacêutica Pfizer) segue liberada. Segundo o anúncio do Ministério, a recomendação é somente vacinar grávidas com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes, até que novos posicionamentos sejam emitidos.

"O PNI (Programa Nacional de Imunizações) e o Ministério estão agindo por cautela. E assim deve ser feito quando a gente está em estágio inicial de estudo, com uma doença nova", pontuou Raphael Câmara Medeiros, titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), durante entrevista coletiva na noite desta terça-feira (11).

Grávidas já vacinadas serão monitoradas

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, as grávidas e puérperas vacinadas serão monitoradas pelo Ministério. Queiroga, porém, reforçou que a vacina "é segura, eficaz e muito efetiva". "Vamos acompanhar todas as gestantes que foram imunizadas, como já estamos fazendo, independentemente do tipo de imunizante", disse o ministro.

"O compromisso do Governo é imunizar as gestantes brasileiras. Acreditamos que isso é uma conduta adequada para o momento", destacou Queiroga, reforçando a orientação de uso apenas da CoronaVac e da vacina da Pfizer - que está restrita aos grandes centros devido à necessidade de armazenamento em baixíssimas temperaturas.

Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, lamentou o óbito da gestante e ressaltou a importância da vacinação contra a Covid-19. A Fiocruz é a responsável pela vacina da AstraZeneca no Brasil.

A gestante que faleceu era do Rio de Janeiro e tinha cerca de 35 anos. A notícia do óbito chegou ao Ministério na última sexta-feira (7).

Vacinação no Ceará

Os municípios de Sobral, Cariré e Porteiras, além do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza resolveram paralisar a imunização de gestantes com o imunizante já nesta terça, antes de o posicionamento do PNI ser divulgado.

Na noite desta terça-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou que seguirá a recomendação do Ministério e disse que a suspensão da AstraZeneca em grávidas e puérperas segue até novo posicionamento do PNI.