Polícia do RJ prende 37 em operação contra quadrilha especializada em roubo de celulares e extorsão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 37 pessoas durante a Operação Omiros, nesta terça-feira (18), que tinha como alvo uma quadrilha de roubo de celulares. Conforme apontam as investigações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), os criminosos são acusados de roubar os aparelhos e ainda ameaçarem as vítimas a desbloqueá-los.

Ao todo, 43 mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Especializada do Rio de Janeiro. Informações do portal g1 local apontam que parte dos alvos já havia sido presa por crimes como roubo, receptação, estelionato e até tráfico de drogas.

Além disso, em alguns endereços os quais os mandados foram cumpridos, equipes foram recebidas a tiros. Nenhum agente ficou ferido.

Ações criminosas

Os integrantes da quadrilha agiam no entorno da Central do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro; no Calçadão de Bangu, na Zona Oeste; e no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante as ações, os chefes da quadrilha garantiam armas aos assaltantes e estabeleciam parcerias com traficantes com o intuito de "autorizar" os roubos em troca de parte dos lucros. Nesses roubos, eles pressionavam violentamente as vítimas pelas senhas.

Após o roubo, a quadrilha passava a agir em modo de extorsão. Alguns meios usados eram ameaças via WhatsApp e SMS, golpes de phishing e até pressão psicológica das vítimas. Caso esses métodos falhassem, os celulares eram desmontados e vendidos como peças.