Cidades do Interior do Ceará paralisam vacinação de grávidas contra Covid-19 após nota da Anvisa

Sobral e Cariré paralisaram a vacinação de gestantes contra a Covid-19 nesta terça-feira (11), após a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender o uso da vacina da AstraZeneca/Fiocruz em mulheres grávidas.

A Prefeitura de Sobral afirmou que aguarda nova nota técnica da Anvisa. Em Cariré, a vacinação do grupo deveria começar neste terça-feira (11), mas foi suspensa após a recomendação e não tem nova data prevista, segundo a Secretaria da Saúde.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) aguarda posicionamento oficial do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para emitir recomendações aos municípios cearenses.

Fortaleza mantém a vacinação de grávidas utilizando o imunizante da Pfizer, que é aplicado somente na Capital.

Ministério da Saúde ainda não se pronunciou

O Ministério ainda não se pronunciou sobre para quais públicos as restrições valem. Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, bem como outros municípios brasileiros, já decidiram interromper a imunização nesse grupo.

A nota da Anvisa afirma que a indicação da bula do imunizante deve ser seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

"A orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país. O uso 'off label' de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente", justificou a agência.

Vacinação de grávidas

A imunização de gestantes e puérperas é realizada na terceira fase de vacinação contra Covid-19, que também contempla pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Na primeira etapa dessa fase, são vacinadas as grávidas e puérperas com comorbidades. Até esta terça-feira (11), o sistema Saúde Digital recebeu 10.008 cadastros de gestantes para a vacinação contra a Covid-19.

Os municípios seguintes com mais solicitações são:

Fortaleza : 6.254

: 6.254 Maracanaú: 446

446 Caucaia: 330

330 Crato: 236

236 Juazeiro do Norte: 197

197 Itapipoca: 166