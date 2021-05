Ceará recebe lote com 25 mil doses de CoronaVac após decisão judicial

O Ceará recebeu mais 25.020 doses de CoronaVac na manhã deste sábado (15). A remessa extra foi enviada pela União após determinação da Justiça Federal. O novo lote é o 25º enviado à Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Este é o terceiro dia seguido que o Governo Federal envia mais vacinas ao Estado. Na última quinta-feira (13), foram 170 mil doses (entre AstraZeneca e CoronaVac), enquanto na sexta-feira (14), outras 41,6 mil (apenas de CoronaVac).

Apesar da chegada dos imunizantes do Instituto Butantan, neste sábado, Fortaleza está aplicando apenas doses da Pfizer e da AstraZeneca. O prefeito, Sarto Nogueira, anunciou que um mutirão "para atender todo público que está com a segunda dose em atraso" ocorrerá neste domingo (16).

Decisão judicial

O carregamento deste sábado foi requerido através de Ação Civil Pública (ACP) pelas Defensorias Pública do Ceará (DPCE), da União (DPU), o Ministério Público Federal (MPF), os Ministérios Públicos do Estado (MPCE), do Trabalho (MPT) e a Procuradoria do Ceará (PGR). A decisão foi divulgada na última quarta-feira (12).

Segundo o governador Camilo Santana, "as vacinas serão utilizadas para concluir a aplicação em atraso da segunda dose dos cearenses".

Legenda: Governador fez o anúncio da remessa em post nas redes sociais Foto: Reprodução

LOTES JÁ RECEBIDOS PELA SESA

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote(14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan (fruto de decisão judicial)