Fortaleza aplicará apenas vacinas da AstraZeneca e da Pfizer neste sábado (15)

Mesmo após a chegada de dois lotes da vacina CoronaVac, Fortaleza não aplicará segundas doses do imunizante neste sábado (15). Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão usadas apenas as vacinas AstraZeneca e Pfizer em pessoas da 3ª fase da imunização, além de trabalhadores da saúde.

No Ceará, 26.150 idosos estão à espera da segunda aplicação da CoronaVac, conforme informou a Secretaria do Estado, nesta quinta-feira (13). Diante desse déficit, com nova remessa desembarcada nesta sexta-feira (14) após a chegada de doses ainda na noite de quinta, havia expectativa pela atualização das segundas doses, contemplando as pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado.

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que os imunizantes recebidos já foram distribuídos aos municípios. Essa, afirmou, foi a última remessa da CoronaVac.

"Não há perspectiva, neste momento, de data que nós vamos receber novas vacinas do Butantan. Isso é muito preocupante", disse durante transmissão ao vivo nesta noite.

O Diário do Nordeste pediu mais detalhes à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre a data para vacinar os idosos que estão com a segunda atrasada e aguarda retorno.

Vacinação neste sábado

A vacinação na Capital acontecerá, tanto sábado quanto domingo, em 67 pontos de atendimento, conforme informou a coordenadora das Regionais em Saúde, Fabiana Sales, em live realizada pela manhã.